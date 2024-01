Le 18 janvier, Prince of Persia sortira de la période d’absence longue de plus de dix ans (sauf si on considère Prince of Persia Escape sur Android) avec un nouvel opus sur Nitendo Switch : Prince of Persia : The Lost Crown. Les joueurs curieux pourront l’essayer dès la semaine prochaine (11 janvier) avec la mise en ligne d’une démo jouable sur l’eShop. Notre test arrive bientôt, mais vous pouvez déjà lire la preview ici.

Ubisoft dévoile aujourd’hui un nouveau trailer du jeu, disponible ci-dessous, et annonce que la version Nintendo Switch tournera en 1080p/60FPS en docké (720 en nomade. Pour les autres consoles : 4K/120FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X, 1440p/60FPS sur Series S.