Famitsu a partagé son dernier rapport sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant l’année civile 2023 (la période allant du 26 décembre 2022 au 31 décembre 2023, soit 53 semaines au total).

Sans surprise, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été le jeu le plus vendu au Japon avec près de 2 millions d’exemplaires écoulées rien que dans le commerce. Il ne tardera pas à dépasser son prédécesseur, The Legend of Zelda : Breath of the Wild (2 264 000 exemplaires vendues à ce jour). Super Mario Bros. Wonder et Pikmin 4 ont également connu de bonnes ventes avec plus d’un million d’exemplaires vendues chacun.

01./00. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (7.200 ¥) – 1.929.603 / NEW

02./00. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (5.980 ¥) – 1.549.401 / NEW

03./00. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (5.980 ¥) – 1.119.027 / NEW

04./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (5.980 ¥) – 907.432 / 5.246.363

05./00. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (6.300 ¥) – 795.681 / NEW

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (5.980 ¥) – 617.223 / 5.631.598

07./00. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (5.980 ¥) – 514.581 / NEW

08./00. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince # <RPG> (Square Enix) {2023.12.01} (6.980 ¥) – 510.477 / NEW

09./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (5.980 ¥) – 503.312 / 4.191.126

10./00. [NSW] Super Mario RPG <RPG> (Nintendo) {2023.11.17} (5.980 ¥) – 447.687 / NEW

Pour la 7ᵉ année consécutive, la Nintendo Switch a été la console la plus vendue au Japon. Les ventes restent tout de même supérieures à 4 millions d’unités : un exploit remarquable pour une console aussi vieillissante.

+-------+------------+------------+------------+ |System | This CY | Last CY | LTD | +-------+------------+------------+------------+ | NSW # | 4.062.609 | 4.804.546 | 31.786.656 | | PS5 # | 2.587.468 | 1.154.054 | 4.964.857 | | XBS # | 141.712 | 269.737 | 540.107 | | PS4 # | 73.292 | 22.823 | 9.491.059 | | 3DS # | 3.033 | 10.449 | 24.600.930 | +-------+------------+------------+------------+ | ALL | 6.868.114 | 6.261.609 | 72.576.353 | +-------+------------+------------+------------+ | PS5 | 2.238.225 | 1.030.819 | 4.298.170 | | PS5DE | 349.243 | 123.235 | 666.687 | | XBS X | 72.573 | 99.120 | 244.984 | | XBS S | 69.139 | 170.617 | 295.123 | |NSWOLED| 2.856.146 | 2.799.884 | 6.428.158 | | NSW L | 570.380 | 692.910 | 5.674.074 | | NSW | 636.083 | 1.311.752 | 19.684.424 | | PS4 | 73.292 | 22.823 | 7.915.336 | |n-2DSLL| 3.033 | 10.449 | 1.205.985 | +-------+------------+------------+------------+