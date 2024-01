Les portages de jeux mobiles décevants et bâclés sont une constante sur la Nintendo Switch. Et à ce jeu-là, QubicGames est devenu un maître à la matière. Nous avons eu le droit à Drawing Carnival, Foot Clinic, Dessert DIY… Le point commun de tous ces jeux ? Crazy Labs Limited, un développeur qui crée des expériences plus vite que son ombre. My Bakery Empire est disponible depuis le 25 décembre 2023 sur l’eShop au prix de onze dollars, soit environ dix euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à My Bakery Empire.

Un jeu au gameplay abyssalement vide

My Bakery Empire est un jeu dans la veine des Cooking Mama. Notre objectif est plutôt simple : nous sommes une jeune femme qui prend les rênes d’une boulangerie.

Nous allons recevoir des commandes et nous allons devoir faire le gâteau demandé afin de gagner de l’argent et du prestige.

Le gameplay est assez vide. Peu importe l’action, les mécaniques sont globalement les mêmes et nous répétons en boucle les mêmes activités. Nous allons couper des pommes, des bananes, des fraises, nous allons préparer une pâte en chauffant du beurre et en mélangeant le tout avec de la farine.

Il faut ensuite verser le résultat dans un plat, le chauffer, le tour est joué ! Les touches sont simplissimes. Il faut bouger le joystick vers le bas pour couper, appuyer sur « A » pour mixer, bouger le joystick vers le bas pour ouvrir la porte du four, etc.

Cependant, il n’y a aucune difficulté et aucun défi dans My Bakery Empire. Nous sommes passifs les trois quarts du temps et nous ne pouvons pas nous tromper. Il est impossible de renverser son mélange, de chauffer trop longtemps son plat, de se tromper dans les mesures…

Le jeu offre le minimum du minimum en termes de gameplay et nous arnaque même. Nous devons décorer le gâteau après l’avoir préparé. Pour ce faire, il faut alors trouver dans les menus la décoration correspondante.

Le problème, c’est que la plupart des décorations nécessaires pour réussir une commande est disponible… en DLC ! Nous avons la définition même du pay-to-win.

Une recette ratée rapporte environ dix pièces et points d’expérience là où une réussie en rapporte cent. Or ces objets sont indispensables pour acheter de nouvelles boulangeries qui offriront de nouvelles recettes ! (qui ne sont pas si « nouvelles » en termes de gameplay)

Qui est injouable sans ses DLCs

L’argent permet aussi d’obtenir de nouvelles tenues qui ont un intérêt purement esthétique. Là encore, la plupart des tenues ne sont disponibles… qu’en DLC !

My Bakery Empire propose aussi des sortes de compétitions de pâtisseries dans lesquelles nous devons préparer le plus beau des gâteaux. Vous voyez venir l’arnaque ? Pour avoir le plus beau des gâteaux, il faut utiliser les meilleurs éléments de personnalisation qui ne sont disponibles… vous avez compris.

Dans ce concours, une fois votre création terminée, vous devez voter pour des gâteaux aléatoires. Nous ne comprenons pas l’intérêt mais soit…

My Bakery Empire est une expérience médiocre à neuf euros qui ne fonctionne qu’avec ses deux DLC à cinq euros. Nous avons donc un jeu au gameplay abyssalement vide, qui coûte au total dix-neuf euros. Cela fait cher payé pour une arnaque.

My Bakery Empire n’est pas disponible en français mais un niveau basique suffira pour comprendre le jeu. Le jeu est tactile mais le hasard fait qu’un Joy-Con avec le problème de drift est capable de faire une recette quasiment tout seul.

Les graphismes ne sont pas très beaux, les gâteaux ressemblent plus à un ballon en mousse qu’autre chose, mais ils passent encore. En revanche, la musique elle, est à oublier.

Ci-dessous, une vidéo présentant l’intégralité du gameplay.

Conclusion 2.8 /10 My Bakery Empire est un jeu vidéo au gameplay vide à un prix beaucoup trop élevé pour son contenu. Le pire, c’est que le jeu est un pay-to-win qui nécessite deux DLCs pour pouvoir « s’apprécier » convenablement. Attention, le jeu n’est pas traduit en français. LES PLUS Le jeu est tactile ? LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Aucun gameplay

Aucun gameplay Une pratique trompeuse et mensongère Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0