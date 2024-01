C’est via les réseaux sociaux que le spécialiste japonais des jeux de combat Arc System Works a révélé qu’il était le développeur derrière le nouvel opus Switch d’Aother Code : Recollection.

Ce qu’il faut savoir, c’est que beaucoup de développeurs des deux premiers épisodes, notamment le réalisateur Taisuke Kanasaki, sont en effet partis chez Arc System Works après la fermeture du studio Cing il y a quelques années. On peut donc dire que cette compilation remake a été confiée aux créateurs de la série. Bien qu’Arc System Works soit connu pour ses jeux de combat, on lui doit également des jeux tels que Chase : Cold Case Investigations – Distant Memories et Jake Hunter Detective Story : Ghost of the Dusk.