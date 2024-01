Nintendo vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Princess Peach : Showtime montrant les transformations dans le jeu, en révélant aussi Ninja Peach et Cowgirl Peach.

Dans Ninja Peach, le personnage fait appel à ses capacités d’infiltration en utilisant des ombres, des arbustes et des tubas en bambou de fortune pour surprendre et contrecarrer ses ennemis. Cowgirl Peach propose des parcours où il faut faire preuve d’un peu plus d’audace. En plus de son expertise en équitation, Peach peut utiliser un lasso, et vous aurez besoin des deux pour vous assurer que Peach s’envole vers le coucher du soleil.

Découvrez Peach ninja et Peach western, deux autres transformations qui seront disponibles dans Princess Peach: Showtime!, qui fait son arrivée le 22 mars !

De plus, Nintendo annonce la sortie de Joy-Con rose pour le 22 mars ! Apparemment, c’est une édition limitée.

