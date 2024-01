Papers, Please était un super jeu qui n’est malheureusement jamais sorti sur la Nintendo Switch, à notre plus grand regret. Le gameplay était simple mais terriblement efficace. Fort heureusement, le studio canadien Hilltop Games a entendu nos prières et arrive avec Lil’ Guardsman, un jeu truffé d’humour qui reprend le concept de Papers, Please. Publié par Versus Evil (UnMetal, Sockventure), il arrive le 23 janvier sur l’eShop au prix de vingt euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un très bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Lil’ Guardsman.

Un jeu au gameplay simple mais terriblement addictif et complet

Alors commençons ce test par notre plus grand regret : Lil’ Guardsman n’est pas traduit en français. Quel dommage ! Quand un jeu est aussi bon, il faut que tout le monde puisse en profiter…

Repartons depuis le début. Lil’ Guardsman est un jeu d’aventure et de déduction narratif qui reprend les grandes lignes du gameplay de Papers, Please.

Nous incarnons Lil’, alias Lilith, une enfant de douze ans qui aime flâner et lancer des cailloux un peu partout. Sauf qu’un beau jour, son père arrive et lui fait une demande assez spéciale : est-ce que sa gentille fille ne pourrait pas travailler à sa place ? Il préférerait rester au bar toute la journée pour faire quelques paris illégaux.

Lil’ se retrouve donc à l’un des postes-frontières du « Sprawl » où nous allons devoir choisir qui mérite d’entrer ou non dans le royaume.

Le gameplay est simplissime, addictif, et se maîtrise très rapidement. Chaque jour (ou nuit), nous allons avoir un nombre défini de personnes qui vont se présenter au poste-frontière. Pour chacune de ces personnes, nous aurons trois points d’action.

Nous pouvons déjà questionner les personnages qui arrivent. Certains vous raconteront leur vie, d’autres refuseront de vous répondre, certains vous mentiront alors que d’autres vous diront une vérité tellement crue que vous douterez d’eux.

Vous pourrez réagir à leur réponse, en doutant d’eux, en validant ce qu’ils disent ou bien en les « taquinant ». Chacune de ces interactions permettra de faire avancer ou non la conversation.

Si elle pèse le même poids qu’un canard, c’est que c’est une sorcière !

Nous avons aussi cinq objets à notre disposition qui peuvent nous guider dans nos choix. Il y a le spray de vérité, qui forcera la personne devant nous à révéler ses motivations, le décodeur, qui est très pratique pour déchiffrer les lettres cachées, le fouet, pour mater les turbulents, ainsi que le X-Ray et le détecteur de métal pour trouver des objets cachés.

Ces objets surpuissants fonctionnent à l’aide de cristaux qu’il va falloir acheter avec notre paye. Il y a deux types de cristaux : les jaunes ne sont certes pas chers mais ils ont une forte chance d’imploser quand nous voulons utiliser l’objet, alors que les roses fonctionnent à chaque fois.

Au départ, nos objets n’ont qu’un seul emplacement de cristal par jour mais nous pourrons améliorer ces derniers au fil de notre aventure.

Mais il n’y a pas que ça. Chaque jour, nous avons accès à un tableau (qui ne coûte pas de points d’action) avec toutes les dernières nouvelles du royaume. Il nous informera par exemple des grands dignitaires à ne pas froisser ou bien des rumeurs qui circulent.

Ce tableau est tenu par trois conseillers. Ces derniers ont une personnalité différente (l’un est roi de l’embrouille, l’autre est de l’aristocratie et la dernière est militaire). Nous pouvons les appeler afin d’entendre leur avis sur le cas que nous traitons.

Dans Lil’ Guardsman, il faudra utiliser intelligemment nos points d’action pour trouver le fin mot de l’histoire. Nous sommes notés sur trois étoiles à chaque personnage et cette notation influe sur l’argent reçu à la fin de la journée.

Lil’ Guardsman n’est pas un jeu punitif, loin de là, et en plus de ces objets vraiment pratiques et de ces conseillers, nous possédons aussi (et finalement) un sablier qui permet de remonter le temps à chaque personne rencontrée. Une solution ne vous convient pas ? Vous n’avez eu que deux étoiles ? Pas de problème, un bouton et nous recommençons le dialogue.

Un gameplay qui se renouvelle régulièrement

Malgré un concept qui aurait pu être répétitif, les développeurs ont réussi à insuffler des bonnes idées un peu partout pour varier l’expérience.

Nous allons par exemple devoir s’occuper du poste-frontière la nuit. Il faudra alors gérer les allées et venues des monstres qui essaient d’entrer dans la ville. Allez-vous laisser entrer le vampire dans le village ? Et la sorcière ?

Nous devrons alors lire attentivement le manuel laissé sur notre bureau afin de ne pas froisser la sensibilité de ces créatures parfois très dangereuses…

Nous allons aussi participer à un jeu télévisé, faire des sortes de recrutements (nous ne voulons pas vous divulgâcher le récit), organiser un grand évènement, parier à des matchs de Goblinball dans lesquels nous aurons l’opportunité d’influer sur le résultat…

Le gameplay de Lil’ Guardsman est vraiment addictif et nous nous sommes vraiment amusés. Nous ressortons de cette expérience avec le sourire aux lèvres et l’envie de parler à tout le monde du jeu.

Si Lil’ Guardsman est aussi réussi, c’est parce que le gameplay se marie parfaitement à la narration. Chaque personnage a sa propre histoire, sa propre vie et nous nous sommes délectés des situations proposées par les scénaristes.

Avec un humour décalé et absurde vraiment réussi

Entre l’homme qui souhaite entrer en ville pour y trouver le plus beau chapeau de tous les temps, la femme qui vante ses meurtres en chanson Disney, la gentille dame âgée qui n’est peut-être pas si gentille… Il y a un vrai plaisir à découvrir ces bribes de vie.

En plus, à chaque fin de journée, nous avons le droit à un petit texte qui raconte ce que sont devenus les personnages que nous avons rencontrés (et comment nos décisions ont impacté leur vie).

Le tout est enrobé dans une histoire médiévale et féerique classique mais qui, grâce à un humour décalé de très grande qualité, réussit à nous amuser jusqu’à la fin de la partie.

Pour vingt euros, nous recommandons très chaudement Lil’ Guardsman qui possède une durée de vie conséquente. Nous avons mis six à huit heures pour le terminer. Il y a de la rejouabilité, et si avoir un sans-faute n’est pas très compliqué, nous avons envie d’y retourner juste pour voir comment chacune de nos décisions pourrait impacter la vie des personnes que nous croisons.

Il y a certes de légers temps morts à signaler, quelques passages de frustration où certaines situations nous amènent à enchaîner les « game over », mais cela n’altère vraiment pas à la qualité du jeu. Nous avons aussi été frustrés par les sauvegardes automatiques qui sont parfois pas très pratiques.

Il n’y a aucune différence entre la version dockée et portable, et il est vraiment agréable de pouvoir jouer partout à ce jeu.

Notre seul regret est, comme nous l’avons susmentionné, l’absence de traduction. Il faudra un très bon niveau en anglais pour pouvoir jouer à Lil’ Guardsman. Le jeu n’est pas si compliqué à comprendre, mais il y a beaucoup de blagues, de références qui élèvent le niveau requis pour apprécier l’expérience.

Les graphismes sont très réussis, avec cette patte cartoonesque qui correspond parfaitement à l’ambiance du jeu. Ce n’est pas très compliqué ou visuellement bouleversant mais Lil’ Guardsman possède un univers cohérent qui réussit à nous emmener dans son monde.

La bande-son est du même acabit, assez dynamique, légère et elle réussit à rester en retrait tout en nous donnant de l’énergie.

Ci-dessous, une vidéo de vingt-cinq minutes vous présentant le gameplay du jeu.

Conclusion 8.6 /10 Lil’ Guardsman est un excellent jeu que nous avons adoré ! Le gameplay est addictif, les personnages sont truculents, et nous avons savouré chaque minute passée sur ce jeu ! Si vous comprenez l’anglais, n’hésitez pas, car malheureusement, Lil’ Guardsman est une perle indépendante qui n’est pas traduit en français. LES PLUS Un gameplay simple mais terriblement addictif

