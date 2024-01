Une date de sortie définitive vient d’être annoncée pour le DLC Splatoon 3: Tour de l’Ordre. Les joueurs pourront mettre la main dessus à partir du 22 février 2024.

Tour de l’Ordre, une toute nouvelle campagne solo, permet aux joueurs de contrôler l’Agent 8 alors qu’ils se réveillent pour découvrir que la place Inkopolis a été vidée de ses couleurs et que ses habitants ont disparu. L’objectif est de combattre des vagues d’ennemis dans des étages successifs, tout en escaladant la flèche de l’Ordre et en apprenant ses secrets. Cette fois-ci, les jetons de couleur sont une nouveauté qui permet d’augmenter les capacités.

Tour de l’Ordre est la moitié du DLC Splatoon 3 Expansion Pass. L’autre partie permet aux joueurs d’accéder à Inkopolis Plaza, le centre-ville du premier jeu de la série. De nouveaux commerçants sont présents et les fans peuvent assister aux performances des Squid Sisters lors des Splatfests. Notez que ce DLC est déjà disponible. Voici un trailer pour le DLC Splatoon 3 Side Order qui fait la promotion de la date de sortie :

Incarnez Numéro 8, qui s’éveille sur un square de Chromapolis entièrement dénué de couleur et dont tous les habitants semblent avoir disparu. Dans cette aventure solo pensée pour être rejouée encore et encore, vous ferez la rencontre d’un drone qui se prend pour Perle, la membre des Tenta-Cool, et ensemble, vous vous lancerez dans l’ascension de la Tour de l’Ordre et améliorerez vos capacités progressivement au fil des tentatives.