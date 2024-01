Warner Bros. et Avalanche Software n’en ont pas encore fini avec Hogwarts Legacy, puisque du contenu supplémentaire est prévu pour 2024.

Sur les réseaux sociaux, il a été annoncé que d’autres mises à jour et fonctionnalités sont à venir. De plus, le contenu exclusif à la PlayStation sera proposé « sur d’autres plateformes plus tard cet été ». Vraisemblablement, la Nintendo Switch sera incluse.

Quant à ce contenu uniquement diffusé sur PlayStation jusqu’à présent, il était composé d’une quête Poudrière hantée (qui offre une récompense spéciale), une quête cosmétique de commerçant et la recette de la potion Felix Felicis (en tant que bonus de précommande).

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 26, 2024