Dans le cadre d’une expansion potentielle au-delà du domaine des jeux, Nintendo semble explorer le développement d’un service de streaming multimédia.

Des découvertes récentes, notamment un brevet déposé au début du mois et une offre d’emploi révélatrice, suggèrent que l’entreprise japonaise s’aventure dans le monde du contenu multimédia.

Nash Weedle a attiré l’attention sur un brevet déposé récemment et portant sur la sélection et la commande de contenu en continu. Le brevet décrit des systèmes permettant d’indiquer le contenu disponible, de suivre le contenu regardé, etc.

Bien que les brevets seuls ne soient pas très parlants, une offre d’emploi pour un ingénieur logiciel spécialisé dans les technologies multimédias, publiée par Nintendo of America, donne du poids à la spéculation. L’ingénieur est censé concevoir et développer des logiciels prenant en charge des cas d’utilisation multimédia, spécifiquement adaptés aux consoles de jeu massivement utilisées.

Le calendrier s’aligne sur le lancement prochain de la « Nintendo Switch 2 », ce qui indique que Nintendo pourrait se préparer à offrir plus qu’un simple jeu sur sa prochaine console. Mais, la mention d’une console de jeu « massivement utilisée » dans l’offre d’emploi suggère que le service de streaming potentiel pourrait également s’étendre à la Nintendo Switch actuelle.

Vaga bem interessante para Engenheiro de Software – Tecnologias Multimídia publicada pela Nintendo of America A descrição da vaga dá a entender que a companhia quer um serviço próprio de multimídia que funcione nos seus consoles Me parece « Nintendoflix » pic.twitter.com/ZwXp99xdme — ‘Necro’ Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 24, 2024