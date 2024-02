Pour la cinquième fois de l’année, nous sommes allés nous perdre sur l’immense catalogue de l’eShop pour vous trouver les meilleures promotions du moment. Nous vous conseillons d’ailleurs de faire un tour sur l’article de la semaine dernière, car certaines belles promotions, comme Elderand, sont encore disponibles à petit prix. Au programme pour aujourd’hui, nous avons du combat, du RPG, de la cuisine et de très belles pépites indépendantes, toujours à petit prix.

Chef Life: A Restaurant Simulator

15,99€ au lieu de 39,99€

Nous commençons l’article avec une promotion, qui, nous l’espérons, vous mettra l’eau à la bouche. Chef Life: A Restaurant Simulator est disponible sur l’eShop au prix de 15,99€ jusqu’au 22 février !

Ce jeu de simulation culinaire créé en collaboration avec le guide Michelin est une parfaite expérience pour les passionnés du genre. Il propose un contenu considérable et de nombreuses activités, le tout avec une prise en main accessible pour tous les niveaux. Nous l’avions noté 7,7 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Moonlighter

2,49€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez un roguelike qui frise la perfection à un prix dérisoire ? N’hésitez pas, Moonlighter est disponible sur l’eShop à seulement 2,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 16 février. Le DLC Beetween Dimensions est lui aussi en promotion.

Moonlighter est une vraie pépite qui mélange astucieusement les parties de gestion et d’exploration. Le jeu possède une direction artistique magnifique et une bande-son réussie. Nous avions adoré le jeu à sa sortie et nous l’avions noté à 8,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Trine 4: The Nightmare Prince

8,74€ au lieu de 34,99€

Trine 4: The Nightmare Prince est actuellement disponible à 8,74€ au lieu de 34,99€ sur l’eShop de la Nintendo Switch. La promotion dure jusqu’au 12 février !

Si vous avez aimé l’opus 5 qui est sorti l’année dernière (notre test ici) ou que vous voulez découvrir la licence, n’hésitez pas. Trine 4: The Nightmare Prince est un platformer et un jeu de réflexion avec des graphismes magnifiques. Nous l’avions noté à 8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Mortal Kombat 11

9,99€ au lieu de 49,99€

Mortal Kombat 11 et ses DLCs sont actuellement en promotion ! Le jeu de base est actuellement à 9,99€ sur l’eShop et son extension Aftermath à 5,99€ jusqu’au 14 février.

Mortal Kombat 11, malgré l’aliasing qui peut gêner certains joueurs sur Nintendo Switch, est très réussi sur notre console. Le gameplay est riche et profond et le jeu possède un contenu de base impressionnant. Nous lui avions donné 7,5 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Okinawa Rush

7,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons cette sélection avec (encore) du magnifique pixel art avec Okinawa Rush. Le jeu est en promotion sur l’eShop à 7,99€ jusqu’au 8 février !

Notre testeur avait vraiment adoré ce jeu qui mélange le beat them all et le platformer. Il avait souligné notamment insisté sur le côté jubilatoire du gameplay, nerveux, à la fois simple à apprendre et dur à maîtriser. Il lui avait d’ailleurs mis la très belle note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.