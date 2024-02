Préparez-vous à vous lancer dans une aventure scientifique palpitante ! Expeditions: A MudRunner Game, la dernière création de Saber interactive, le célèbre studio à l’origine de MudRunner et SnowRunner, dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce qui donne un aperçu du contenu qui vous attend dans l’année qui suivra le lancement d’Expeditions: A MudRunner Game le 5 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

En plus d’un accès anticipé au jeu et de contenu supplémentaire au lancement, les possesseurs de l’Édition Year 1 et de l’Édition Suprême bénéficieront d’un accès à quatre saisons de contenu réparties sur l’année. Chacune d’entre elles donne accès à de nouveaux véhicules légers et camions, à des spécialistes qui vous aideront à réussir chaque mission grâce à leurs capacités uniques, et à des gadgets high-tech inédits. Profitez d’un large choix de missions d’exploration Tous ces véhicules, équipements et compagnons vous permettront de venir à bout d’un vaste programme de nouvelles missions. Chaque saison comprise dans le Pass Year 1 ajoute plusieurs dizaines de nouvelles expéditions pour un total d’environ plus d’une centaine. Explorez des zones inconnues en Arizona et dans les Carpates, chamboulées par de violents tremblements de terre, afin de découvrir les mystères d’une ancienne civilisation enfouie. Parcourez des paysages rocailleux et verdoyants, mais pas seulement ! Le Year 1 s’avère bien plus profond, littéralement. Pénétrez dans des mines et des cavernes secrètes, abandonnées dans le temps, et tentez de progresser au sein de ces chemins exigus. Une fonctionnalité encore jamais vue dans la série Runner.

Partez à la conquête des étendues sauvages avec vos amis !

Même si l’Édition Year 1 et l’Édition Suprême proposent des contenus payants passionnants, les joueurs bénéficieront également de contenus et de mises à jour gratuits, dont le très attendu mode coopératif ! Que vous préfériez partir à l’aventure en petit groupe ou à quatre, vous pouvez partager des gadgets et des informations, vous entraider et faire face à toutes les situations périlleuses. Utilisez vos outils, votre esprit d’équipe et votre volonté d’aider la science pour conquérir tout cet environnement sauvage.

Expeditions: A MudRunner Game sera disponible le 5 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.