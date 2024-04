GIANTS Software poursuit la publication de son propre magazine !

Aujourd’hui, l’éditeur et développeur GIANTS Software a publié le numéro 5 du magazine officiel Farming Simulator, disponible en kiosques ou en version numérique . Ce numéro couvre un large éventail de sujets liés au succès de la série Farming Simulator, comprenant notamment un premier aperçu du pack Farm Production, annoncé tout récemment.

Magnette exclusive dans l’édition papier

Tous les fans se procurant la version physique, recevront une Magnette exclusive qui est inclus avec le cinquième numéro. Ce cadeau ne sera pas disponible au sein de la boutique de marchandises de GIANTS Software.

Les lecteurs peuvent s’attendre à 52 pages d’articles instructifs, d’interviews et de critiques de mods. L’Académie Farming Simulator et d’autres conseils fournissant des astuces utiles pour maîtriser les défis quotidiens auxquels sont confrontés les agriculteurs virtuels sera également disponible. La section événements inclura des informations sur les derniers tournois esports et donnera un premier aperçu de l’événement communautaire FarmCon en juillet.

Mise en lumière des jeunes agriculteurs dans sept langues

La couverture fera honneur à Farming Simulator Kids, le dernier ajout à la gamme de produits de GIANTS Software, destiné aux joueurs les plus jeunes, qui apprendront la joie et l’importance de l’agriculture dans un produit adapté aux enfants.

GIANTS Software propose le magazine officiel Farming Simulator en tant que publication trimestrielle dans sept langues (anglais, allemand, français, italien, polonais, néerlandais et tchèque). Les versions papier sont distribuées dans douze pays et l’édition numérique est disponible dans le monde entier via le site web de Farming Simulator.