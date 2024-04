Dans Tales of Kenzera: ZAU, les joueurs incarnent Zau, un guerrier chaman endeuillé qui a pour mission d’arracher son père bien-aimé des griffes de la mort. Guidé par Kalunga, le Dieu de la Mort, Zau se fraie un chemin à travers des royaumes mystiques en 2,5D afin d’exploiter les pouvoirs cosmiques du Soleil et de la Lune.

Tales of Kenzera: ZAU plonge les joueurs dans un émouvant périple de guérison spirituelle illustrant comment la grandeur émerge de la résilience. Avec des graphismes époustouflants, un casting talentueux et une musique envoûtante de Nainita Desai, compositrice multi-récompensée, Tales of Kenzera: ZAU mêle inspiration bantoue et ambiance futuriste pour créer un monde plein d’anciens chamans, d’esprits sacrés et de créatures fascinantes. Des animations méticuleusement conçues permettront aux joueurs de découvrir le véritable pouvoir des énergies cosmiques grâce aux masques du Soleil et de la Lune et de vaincre des esprits lors de combats effrénés.

« Comme toute personne qui a fait la rencontre d’Abu, j’ai été frappé par sa passion pour le storytelling, par son envie de développer son studio et par son premier jeu, Tales of Kenzera: ZAU » ajoute Jeff Gamon, Directeur Général d’Electronic Arts Partners. « Surgent Studios a créé un jeu de plateformes dynamique proposant une histoire forte et émouvante. Nous sommes convaincus que cet incroyable titre EA Originals ne laissera personne indifférent. » ​ ​ ​

Tales of Kenzera: ZAU est classé PEGI 7 et disponible dès maintenant en boutique et en ligne sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et EA app au prix de 19,99 €. Le jeu propose des versions doublées en anglais et en swahili. La bande originale de Tales of Kenzera : ZAU, qui inclut la musique de Nainita Desai sera disponible en streaming ou à l’achat à partir du 26 avril sur Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Tidal, YouTube Music et Deezer.

Abubakar a également réalisé en partenariat avec Ridley Scott Creative Group le court métrage ​ « My Shoes, Your Feet », qui revient sur son parcours et les raisons qui l’ont poussé à créer Tales of Kenzera: ZAU.

Pour plus d’informations et pour ne rien manquer concernant Tales of Kenzera: ZAU, rendez-vous sur le site officiel.