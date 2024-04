– Jusqu’à 16 joueurs peuvent faire les singes avec leurs amis et leur famille ! –

IRVINE, Calif. – 24 avril 2024 – Préparez-vous pour tout un tas de singeries. Aujourd’hui, SEGA® of America a dévoilé de nouvelles informations sur les modes multijoueur et Bataille de Super Monkey Ball Banana Rumble™. Avec du jeu local et en ligne et tout un tas de fonctionnalités amusantes, les joueurs vont certainement s’amuser au lancement de Super Monkey Ball Banana Rumble pour la famille de systèmes Nintendo Switch™ le 25 juin 2024.

C’est l’heure de la baston !

Êtes-vous prêt à vous battre en évitant de vous faire bananer ? Préparez-vous tandis que SEGA® révèle les premiers détails des folles singeries qui se trouvent dans le mode Bataille de Banana Rumble ! Jusqu’à 2 joueurs en local ou jusqu’à 16 joueurs en ligne peuvent jouer ensemble et s’affronter dans 5 modes de jeu différents. De plus, peu importe le mode de jeu, les joueurs peuvent choisir jusqu’à 15 bots (pour un total de 16 joueurs maximum) pour rejoindre l’action !

Course

Faites la course contre les autres joueurs et atteignez le but avant eux, mais faites attention ! Si vous tombez du niveau, vous devrez recommencer à partir du dernier point de contrôle que vous aurez atteint. Attendez-vous à de nombreux obstacles amusants et surprenants qui vous tiendront en haleine !

Chasse aux bananes

Le but de la chasse aux bananes est simple : ramassez autant de bananes que possible ! Restez sur vos gardes pour repérer le nuage de bananes qui apparaît aléatoirement et fait pleuvoir des régimes de bananes. Dans les 30 dernières secondes d’un match, le mode Frénésie se déclenchera et les régimes de bananes apparaîtront un peu partout, alors profitez-en pour marquer un tas de points avant la fin du chrono !

Ba-BOUM !

Passez la bombe à vos adversaires et roulez vite loin d’eux ! Si vous ne tenez pas de bombe à la fin d’une manche, vous gagnerez des points. Celui qui a le plus de points après 5 manches gagne !

Ruée vers le but

Dans ce mode de jeu en équipe, votre objectif est de rouler à travers les buts pour gagner des points, tout en collaborant avec vos équipiers pour battre l’équipe adverse. À la fin d’un match, chaque équipe recevra des points pour chaque but correspondant à sa couleur, donc ne vendez pas la peau de la banane avant de l’avoir tuée !

Smash robot

Détruisez les robots ! Deux équipes s’affrontent en tapant des robots géants. Les dégâts que vous infligez dépendent du poids de votre personnage et de votre vitesse de déplacement. L’équipe avec le plus de points à la fin du match gagne !

Dans chacun de ces modes, les joueurs rencontreront des boîtes d’objets. Passez dans l’une d’entre elles pour recevoir l’un des nombreux objets qu’elle contient. Ces objets incluent des peaux de banane pour faire glisser un adversaire, une batte pour le repousser, un missile pour l’envoyer voler, et une boule lourde qui ralentit tous ceux qu’elle touche. Il y a même des objets exclusifs à certains personnages, alors restez à l’affût !

En plus de ces options compétitives, le mode Aventure de Super Monkey Ball Banana Rumble permet à jusqu’à 4 joueurs de jouer en mode coopératif local ou en ligne, ce qui leur donne encore plus d’options pour s’amuser ensemble !

Caractéristiques de Super Monkey Ball Banana Rumble :

Découvrez une expérience de jeu amusante, facile à prendre en main mais difficile et satisfaisante à maîtriser.

Faites la fête avec vos meilleurs amis et rejoignez des parties multijoueur en ligne avec jusqu’à 16 joueurs, ou des parties multijoueur locales avec jusqu’à 4 joueurs.

Découvrez une merveilleuse histoire en mode local ou en ligne dans le nouveau mode Aventure, où vous vivrez des aventures à travers 200 niveaux inédits en mode solo ou coopération à 4 joueurs.

Imposez votre style en personnalisant votre personnage et votre boule de singe avec une sélection de plus de 300 objets stylés.

Utilisez la nouvelle accélération en rotation pour dépasser vos rivaux ou créer de nouveaux raccourcis vers la victoire !

Super Monkey Ball Banana Rumble sort le 25 juin 2024 sur Nintendo Switch.