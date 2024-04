Watford, Royaume-Uni — 24 avril 2024 | Le très apprécié Deliver Us the Moon, applaudi par la critique, fera son arrivée sur Switch plus tard dans l’année, comme révélé lors du Wired Direct ’24.

Avec plus de 5 000 avis sur Steam, ce thriller de l’espace propulse les joueurs dans un proche futur post-apocalyptique, où la Terre est au bord de l’effondrement et seul un astronaute a le pouvoir de sauver l’humanité.

Actuellement disponible sur PC, PlayStation et Xbox, la version Switch permettra aux joueurs de transporter la Lune partout avec eux. Ils devront ainsi faire face à des environnements dangereux, des niveaux d’oxygène en baisse et des obstacles déconcertants afin de préserver la vie humaine.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce Switch pour cette expérience cinématique.