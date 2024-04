L’éditeur Astrolabe Games est heureux de dévoiler la dernière bande-annonce de « Stories from Sol : The Gun-Dog « , qui présente de nombreuses séquences de gameplay inédites avant sa sortie mondiale très attendue cet hiver. Parallèlement à la révélation de la bande-annonce, la dernière démo jouable sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch dès aujourd’hui.

« Stories from Sol : The Gun-Dog » est prêt à être lancé sur plusieurs plateformes et prendra en charge le français, l’espagnol et l’allemand, en plus de la localisation japonaise, chinoise simplifiée et traditionnelle annoncée précédemment. Parallèlement, une édition physique du jeu sortira simultanément, grâce aux partenaires d’édition PM Studios Inc. en Amérique du Nord et Meridiem Games en Europe. Les joueurs sont invités à garder un œil sur le site des éditeurs partenaires pour connaître la disponibilité de l’édition physique.

Calendrier planétaire 214. Quatre années se sont écoulées depuis la fin de la Guerre Solaire. Notre protagoniste, marqué par la perte de ses compagnons d’équipage, est réaffecté au patrouilleur jovien Gun-Dog, qui a reçu l’ordre d’enquêter sur de mystérieux signaux provenant des confins de l’espace jovien.

À l’insu de l’équipage du Gun-Dog, un nouveau danger se profile au plus profond de l’océan d’étoiles, menaçant non seulement le Gun-Dog, mais aussi tout son équipage.

Incarnez l’officier de sécurité du Gun-Dog et tentez de sauver le vaisseau d’un assaillant inconnu tout en faisant face à la paranoïa, aux conspirations et aux vendettas qui éclatent au sein de l’équipage. Alors que la camaraderie s’effrite, parviendrez-vous à relever les défis qui vous attendent ?

L’histoire de Sol : The Gun-Dog est un roman visuel d’aventure dans l’esprit des titres classiques sur PC-9800. Avec une esthétique vintage sur fond vert, Space Colony Studios s’efforce de créer un jeu « fidèle à l’époque » qui respire l’ambiance rétro à tous les niveaux, du texte aux effets visuels. Alors que le vaisseau de patrouille Jovian navigue dans l’obscurité des étoiles, les joueurs se sentiront comme dans une aventure de science-fiction des années 80 lorsqu’ils résoudront le mystère dans lequel ils se trouvent.

Les humains se sont depuis longtemps libérés de l’emprise de la gravité, mais ils sont toujours incapables d’échapper à l’emprise de la guerre.

Nous sommes en l’an 214 du calendrier planétaire. Quatre années se sont écoulées depuis la fin de la guerre solaire et une paix précaire persiste dans le système solaire. Le patrouilleur jovien Gun-Dog est envoyé en mission de reconnaissance pour enquêter sur de mystérieux signaux provenant de la périphérie de l’espace jovien. Ce qui commence comme une mission de routine se transforme rapidement en une bataille pour la survie alors qu’une menace inconnue terrorise l’équipage.

Grâce à la mécanique d’aventure point-and-click traditionnelle, vous pouvez naviguer sur le Gun-Dog, examiner les détails des décors richement réalisés ou parler avec les différents membres de l’équipage à bord. Vous devrez écouter attentivement les paroles des personnages pour découvrir des indices importants ou des intentions malhonnêtes, et garder l’œil ouvert pour trouver des objets clés et des éléments interactifs dans les décors, que vous pourrez utiliser pour faire avancer l’histoire.

Toutes les histoires sont des histoires de personnes et les acteurs de « The Gun-Dog » donnent vie à l’histoire, à tel point que leur charme et leur charisme ont convaincu l’équipe d’Astrolabe Games de monter à bord du Gun-Dog et de signer pour en être l’éditeur. Du capitaine Bartermews, élégant mais distant, au lieutenant-commandant Cassandra Quinn, pétillante, en passant par le chef Mackenzie Cathays, sûr de lui et dominateur, « The Gun-Dog » met en scène un grand nombre de personnages que vous pourrez rencontrer. Chaque membre de l’équipage a une personnalité, un rôle et une histoire qui lui sont propres. Apprenez à les connaître, ainsi que leurs bizarreries, et décidez de travailler avec ou contre eux pour percer le mystère qui se trouve au cœur de l’histoire.

Scène principale du premier épisode de la série « Stories from Sol », le vaisseau de patrouille jovien Gun-Dog s’enfonce dans l’espace et sert de cadre à l’histoire du jeu. Il a été réalisé de manière exhaustive. Des descriptions riches et évocatrices du vaisseau, y compris le grondement constant de la salle des machines, l’agitation de la passerelle, le silence de l’espace, s’ajoutent à un large éventail de scènes qui ont été méticuleusement conçues et animées en détail pour offrir une expérience immersive. Inspiré par ce que l’anime a de mieux à offrir, le vaisseau comporte même des « Armoured Frames », des armes de guerre mécanisées à forme humaine.