Les joueurs peuvent profiter de nombreuses réductions sur les jeux populaires Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition et Fate/Samurai Remnant

Hertfordshire, 26 avril 2024 – Pour marquer le début des soldes de la Golden Week, KOEI TECMO Europe a dévoilé un nouveau trailer présentant une sélection de jeux en réduction jusqu’au 6 mai 2024 sur PlayStation®, Nintendo Switch™, Xbox et PC Steam®. Parmi les titres disponibles, les fans peuvent profiter d’une réduction de 25% sur Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition et jusqu’à 33% de réduction sur Fate/Samurai Remnant.

Initialement sorti le 3 mars 2023, Wo Long : Fallen Dynasty est désormais disponible dans une Complete Edition qui inclut tout le contenu du Season Pass, y compris de nouvelles armes, régions, démons, content de fin de jeu, contenu issu de la collaboration avec Nioh 2 et bien plus encore. De plus, une démo* de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition est disponible exclusivement sur PC. Les joueurs qui souhaiteront prolonger leur périple dans le monde de dark fantasy de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition peuvent profiter d’une réduction de 25% sur Steam® jusqu’au 6 mai.

Initialement sorti le 29 septembre 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, et PC Windows via Steam®, Fate/Samurai Remnant a reçu un premier DLC le 9 févier, et un second le 18 avril. Intitulé « Record’s Fragment: Yagyu Sword Chronicles », ce DLC vol.2 introduit de nouveaux éléments d’histoire et un énigmatique nouveau Rogue Servant, tandis qu’un nouveau mystère se profile dans l’ombre du Waxing Moon Ritual.

Jusqu’au 6 mai, les joueurs qui souhaitent prendre part au Waxing Moon Ritual peuvent profiter d’une réduction allant jusqu’à 33% sur les éditions Deluxe et Standard de Fate/Samurai Remnant, ainsi que son Season Pass.

Par ailleurs, une démo* de Fate/Samurai Remnant est également téléchargeable sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible. Couvrant le début du jeu, de la rencontre entre le protagoniste, Miyamoto Iori, et son Servant, Saber, jusqu’à leur premier affrontement contre Rider et Lancer, cette démo propose l’exploration pleine d’action de la ville d’Asakusa.