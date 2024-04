IRVINE, États-Unis – 26 avril 2024 – SEGA® a le plaisir d’annoncer la sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! aujourd’hui sur la famille de consoles Nintendo Switch™️.

L’édition numérique Standard commandée sur le Nintendo eShop permet de débloquer :

Le jeu de base

Un ensemble de quatre tampons comprenant Kamado Tanjirô, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu et Hashibira Inosuke

Les joueurs se servent des tampons pour communiquer en jeu et peuvent les utiliser dans le mode de jeu « Sweep the Board ».

Une édition physique standard du jeu est également disponible à l’achat. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site officiel du jeu.

Arc du village des forgerons : informations relatives au plateau

Dans le patch mis à disposition des joueurs à la sortie du jeu (détails ci-dessous), vous trouverez un nouveau plateau sur le thème du village des forgerons. Haganezuka, Kanamori, Tecchin et d’autres forgerons seront là pour apporter leur aide aux joueurs de diverses manières, notamment Kotetsu, qui détient la clé de l’automate de combat « Yoriichi modèle zéro ». La nuit, les puissants démons Gyokko et Hantengu attendront de pied ferme les quatre joueurs qui oseront les défier.

Deux nouveaux mini-jeux seront mis à votre disposition :

Service de livraison ! – Apportez des assiettes à une Mitsuri affamée. Observez attentivement ses expressions quand elle mange : une erreur et c’est l’étourdissement assuré. Le joueur qui apporte le plus d’assiettes gagne.

Détails relatifs au patch v1.01

Notez qu’un patch* (v1.01) sera également disponible à la sortie du jeu. Il comprendra les éléments suivants :

Fonctionnalité en ligne (jeu en ligne)**

Fonctionnalité sans fil locale (jeu sans fil local)

Nouveau plateau de jeu virtuel basé sur l’arc du village des forgerons

2 nouveaux mini-jeux, 2 nouveaux combats de boss et des titres de carte de joueur inédits

Les « cartes de joueur » sont des profils en jeu que vous pouvez personnaliser avec une multitude de titres et d’arrière-plans, puis partager avec d’autres joueurs, aussi bien en local qu’en ligne.

Ajout de la fonctionnalité gyroscopique pour les mini-jeux et d’un menu de paramètres pour les commandes gyroscopiques

Autres ajustements et corrections de bugs

* Une connexion Internet est requise pour télécharger et installer le patch disponible à la sortie du jeu.

** Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online est requis pour jouer en ligne.

Comme indiqué ci-dessus, les joueurs doivent télécharger et installer le patch v1.01 pour accéder aux fonctionnalités en ligne et sans fil locales du jeu.

À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

L’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fait ses grands débuts en jeu de plateau virtuel. Prenez part à des événements et à des mini-jeux pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs en local ou en ligne.

Lancez les dés et tentez de devenir le meilleur des pourfendeurs de démons . Des lieux emblématiques de l’anime, comme le mont Fujikasane et Asakusa, font office de plateaux dans ce jeu. Lancez les dés pour avancer sur le plateau de jeu où se succèdent le jour et la nuit. Le jour, préparez-vous pour la nuit en prenant part à des événements et à des mini-jeux. La nuit, partez traquer les démons.

. Des lieux emblématiques de l’anime, comme le mont Fujikasane et Asakusa, font office de plateaux dans ce jeu. Lancez les dés pour avancer sur le plateau de jeu où se succèdent le jour et la nuit. Le jour, préparez-vous pour la nuit en prenant part à des événements et à des mini-jeux. La nuit, partez traquer les démons. Prenez le contrôle de personnages emblématiques . Choisissez parmi vos personnages préférés de l’Armée des pourfendeurs comme Tanjirô, Zen’itsu, Inosuke et les piliers. Nezuko apparaît sur le plateau de jeu en tant que personnage annexe venant prêter main-forte aux joueurs.

. Choisissez parmi vos personnages préférés de l’Armée des pourfendeurs comme Tanjirô, Zen’itsu, Inosuke et les piliers. Nezuko apparaît sur le plateau de jeu en tant que personnage annexe venant prêter main-forte aux joueurs. Combattez des démons à l’aide de votre Joy-Con™. Défiez des démons comme Akaza dans des mini-jeux et bougez votre Joy-Con tel un sabre du soleil pour attaquer.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! est désormais disponible en Amérique et en Europe sur la famille de consoles Nintendo Switch™️.