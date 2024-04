Le 26 avril 2024 – EA Originals et Surgent Studios, ont sorti en partenariat avec Lakeshore Records la ​ bande originale officielle de Tales of Kenzera: ZAU, proposant des morceaux de la compositrice Nainita Desai, plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards (14 x 8000 : Aux sommets de l’impossible, Call of Duty, Immortality).

La bande originale de 26 morceaux est disponible sur Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Tidal, YouTube Music et Deezer. Pour l’écouter sur ces plateformes, cliquez ici.

Fortement influencée par les traditions musicales africaines, la bande originale de Tales of Kenzera: ZAU combine un orchestre, de la musique électronique, des instruments traditionnels africains ainsi que des voix puissantes qui transmettent les émotions apportées par le jeu. Les enregistrements orchestraux ont eu lieu dans les légendaires studios d’Abbey Road à Londres, ainsi qu’à Vienne en Autriche, réunissant 120 musiciens et musiciennes, ainsi que les équipes techniques et musicales des studios, d’où la richesse acoustique et l’authenticité culturelle de la partition du jeu. Pour composer la bande originale, Nainita a choisi de mettre en valeur des artistes venus notamment d’Afrique du Sud et d’Afrique de l’Ouest. Elle a également engagé un chœur qui avait participé à la bande originale emblématique de Black Panther, créant ainsi une expérience musicale culturellement riche.

Tales of Kenzera: ZAU est maintenant disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC au prix de 19,99 €.