Runa, le prochain jeu à succès sur Kickstarter, devrait arriver sur du hardware Nintendo à l’avenir. La campagne a rapidement dépassé son objectif de financement de 45 000 € et se situe actuellement à plus de 185 000 €. Aucune console n’est incluse dans les objectifs secondaires, mais il semble que l’équipe envisage déjà d’autres plates-formes pour l’avenir.

Fennec Studio se concentrera d’abord sur le PC. Cependant, le développeur s’empresse de préciser que le titre est « également conçu pour être joué sur consoles et peut être joué avec une manette ». L’objectif est de sortir sur une console Nintendo à l’avenir – mais ce que cela signifie n’est pas clair. La Nintendo Switch est incluse comme logo sur Kickstarter, mais Fennec Studio pourrait choisir de cibler plutot une sortie sur la prochaine console de la marque. De plus, le jeu sera traduit en Français, après la sortie.

Runa est un jeu d’aventure inspiré des JRPG modernes et classiques, avec un système de combat au tour par tour, des liens sociaux et un monde de science-fiction riche en histoires. Promettant de garder intact ce qui rend les JRPG classiques amusants, Runa propose également des puzzles élémentaires et la construction de bases, ainsi que des mini-jeux comme l’agriculture, la pêche et la cuisine. Runa se déroule dans un monde où les runas symbolisent les avancées technologiques d’une ancienne civilisation. Que ce soit pour un usage domestique ou pour le combat, l’utilisation des runas est essentielle. Seules certaines personnes, connues sous le nom d’adeptes, sont capables de les contrôler pleinement et de libérer leurs véritables pouvoirs.