Aujourd’hui, Spotlight by Quantic Dream, en collaboration avec Sand Door Studio, est ravi d’annoncer la sortie prochaine de Lysfanga : The Time Shift Warrior sur Nintendo Switch, prévue pour le 14 mai 2024.

Le premier titre de Sand Door a reçu un accueil chaleureux après sa sortie initiale sur PC en début d’année, les critiques ayant salué son gameplay dynamique basé sur le hack ‘n’ slash tactique et souligné la proposition fraîche et unique du titre indépendant.

Lysfanga : The Time Shift Warrior introduit les joueurs dans les anciennes cités d’Antala. Après un demi-millénaire de paix, un nouveau danger plane sur le royaume. Son destin dépend d’Imë, une puissante guerrière dotée de pouvoirs divins qui lui permettent de remonter le temps au combat et d’invoquer des clones d’elle-même. Elle est chargée de vaincre l’invasion d’un ennemi ancien et puissant : les Raxes. Aux commandes d’Imë et d’une armée de ses semblables, les joueurs progressent dans les cités anciennes pour enrichir l’arsenal d’Imë, acquérir de nouveaux sorts et se préparer à affronter une menace encore plus grande.

Que ce soit à la maison ou en déplacement, Lysfanga : The Time Shift Warrior Switch offre aux joueurs une expérience captivante où qu’ils jouent. Avec cette nouvelle version, les joueurs peuvent profiter du jeu à tout moment et n’importe où, en tirant parti de la portabilité et de la polyvalence de la console pour tirer le meilleur parti du gameplay en arène du titre.

Lysfanga : The Time Shift Warrior sortira en version numérique sur le Nintendo eShop le 14 mai 2024, au prix recommandé de 24,99€.

Après 500 ans de paix, un nouveau danger menace Antala. Son sort est entre tes mains, Imë, Lysfanga du nouveau Royaume, protectrice de ce monde. Les anciennes cités, autrefois piégées dans le temps, ont été libérées. Des êtres maléfiques s’en sont échappés et mettent en péril la paix du royaume. Mais tu ne te battras pas seule. La déesse du Temps en personne t’a transmis ses pouvoirs temporels. Un don qu’aucun autre Lysfanga n’a possédé avant toi. Tu as donc le pouvoir de remonter le temps durant un combat et de faire intervenir les clones de ton passé pour te venir en aide. Utilise tes pouvoirs pour créer une armée assez nombreuse pour anéantir les hordes de démons, appelées Raxes. Grâce à ton armée de clones du passé, traverse les anciennes cités pour enrichir ton arsenal et maîtriser de nouveaux sortilèges afin de te préparer contre la menace qui t’attend…

Utilisez les pouvoirs divins d’Imë pour remonter le temps de quelques secondes et rassembler les clones de son passé, les « rémanences », pour créer une armée et vaincre vos ennemis.

Mettez vos connaissances et vos compétences à l’épreuve pour vous surpasser. Maîtrisez toutes les arènes en les rejouant pour battre vos records. Repoussez vos limites en changeant les paramètres de difficulté et en ajoutant des modificateurs de combat pour débloquer des récompenses.

Chaque arène peut être jouée de diverses manières. Adaptez votre stratégie et utilisez les outils à votre disposition pour remporter le combat. Votre victoire dépendra de la combinaison de rémanences, sortilèges et armes utilisés.

Les pièges temporels ont été détruits. Les Raxes peuvent à nouveau créer le chaos. Explorez les cités abandonnées du vieux continent autrefois piégées dans le temps et découvrez la vérité sur la résurgence des Raxes.

1000xResist sortira sur l’eShop de la console hybride le 9 mai, pour 19,99 €.

1000xRESIST est une aventure passionnante de science-fiction. Mille ans après notre ère, l’humanité est presque éteinte et une maladie extraterrestre oblige les survivants à vivre sous terre. Vous êtes une observatrice au service de l’OMNI-MÈRE, jusqu’au jour où vous apprenez un terrible secret qui va tout bouleverser. Dans un avenir proche, de mystérieux extraterrestres, que nous appelons « occupants », vont débarquer sur Terre. Bien qu’ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l’humanité qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les occupants ont amenée avec eux. Une adolescente du nom d’Iris est la seule à avoir survécu. Curieusement, elle est non seulement immunisée contre cette maladie, mais elle est aussi devenue immortelle.

Mille ans plus tard, Iris a donné naissance à une nouvelle société composée exclusivement de clones d’elle-même. Elle les nomme ses « sœurs », lesquelles l’appellent l’OMNI-MÈRE. Ces dernières vivent dans le Verger, un bunker souterrain, pendant qu’Iris mène une guerre sans merci contre les occupants. Mais un jour, les choses se gâtent. Réparatrice, votre sœur la plus proche, vous a révélé une information des plus dangereuses : l’OMNI-MÈRE ne serait pas ce qu’elle prétend être. Après l’exécution de Réparatrice pour haute trahison, c’est à vous qu’il incombe de découvrir la vérité.

REVIVEZ LES SOUVENIRS D’UNE DÉESSE – En tant qu’observatrice, votre rôle consiste à revivre et à interpréter les souvenirs de l’Omni-Mère par l’intermédiaire de processus appelés « communions ».

DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ – Explorez les moments clés de la vie de l’Omni-Mère, depuis le lycée jusqu’à la création du Verger, en passant par l’arrivée des occupants et la naissance des premières sœurs.

VOYAGEZ DANS LE TEMPS – Dans les souvenirs de l’Omni-Mère, vous pouvez vous projeter dans le futur et revenir dans le passé. Utilisez ce pouvoir pour résoudre des énigmes et accéder à des zones ainsi qu’à des secrets bien cachés.

UNE HISTOIRE UNIQUE – Vivez des expériences aux perspectives variées au sens littéral comme au sens figuré, avec un jeu mêlant aventure à la 3e personne, visual novel et simulateur de balade à la 1re personne tout en vous réservant nombre de rebondissements et de révélations jusqu’à ce que vous remettiez en question tout ce que vous pensiez savoir.

ENTIÈREMENT VOCALISÉ – Profitez de plus de 10 heures de jeu d’un réalisme surprenant grâce à plus de 15 000 lignes de dialogues entièrement vocalisées par un casting d’acteurs canadiens-asiatiques des plus brillants.

L’éditeur CFK, ainsi que le développeur Pumpkin, ont annoncé aujourd’hui que Sowon : The Toy Wonderland verra le jour sur Nintendo Switch d’ici peu. Le jeu arrivera le 2 mai 2024 sur l’eShop pour 8€99. Sowon : The Toy Wonderland est un titre d’aventure et de réflexion dans lequel une jeune fille cherche à sortir d’un monde de jouets dans lequel elle s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre.

Alors que les parents d’une petite fille disparaissent, celle-ci découvre à leur place une mystérieuse invitation, laissée par une entité à l’aspect familier. Elle ouvre la porte du grenier, toujours fermée à clé, et se lance courageusement à la recherche de ses parents… Un monde de jouets étrange et merveilleux l’attend de l’autre côté ! SOWON : Le paradis des jouets est un jeu d’aventure relatant l’histoire de Sowon, une enfant qui bascule accidentellement dans un monde de jouets. Les joueurs doivent chercher des indices aux quatre coins de la carte et s’aventurer de plus en plus loin dans ce monde rempli d’énigmes. Sowon parviendra-t-elle à percer les mystères de l’invitation et à retourner dans son monde ?

▶Vers le monde des jouets mystérieux

Ce monde semble quelque peu différent de la réalité… Il est plus beau, plus singulier et plus étrange. Plongez dans un univers de conte de fées aux graphismes uniques et au rendu tel qu’on le croirait sculpté dans l’argile.

▶Des ressorts d’horlogerie à la place du cœur, et du coton à la place de l’estomac

Rencontrez toutes sortes d’habitants dans ce monde de jouets ! Si chaque personnage, avec son apparence, ses actions et sentiments propres, voit son vœu exaucé, le chemin autrefois bloqué pourra dévoiler un nouveau passage !

▶Une myriade de puzzles pour titiller votre curiosité !

Résolvez des énigmes et des mini-jeux aux gimmicks variés et aux visuels colorés pour progresser dans ce monde !

Soyez attentif à votre environnement pour saisir les moindres indices. Si vous faites preuve d’imagination, vous pourriez trouver la solution avant même de vous en rendre compte…

▶Une invitation et des histoires cachées…

Qui a envoyé cette invitation ? À qui appartient ce visage familier ? Rien n’est sûr, mais rejoignons Sowon dans son aventure et parcourons à ses côtés ce monde aussi étrange qu’attirant.

Apogee Entertainment et SandCastles Studio proposent Bread & Fred sur Nintendo Switch pour le 23 mai 2024. Bread & Fred est un jeu de plateforme coopératif dans lequel deux pingouins tentent d’atteindre le sommet d’une montagne enneigée.

Scott Miller, CCO et fondateur d’Apogee Entertainment, a déclaré aujourd’hui : » Bread & Fred a été créé comme une expérience collaborative, et la Nintendo Switch est un complément parfait pour que les amis et la famille puissent jouer ensemble à la maison et en déplacement. Avec l’ajout des épreuves chronométrées, il y a encore plus de raisons de réunir des amis pour créer des moments mémorables et contraignants. »

Préparez-vous à faire le trek en tandem de votre vie. Bread et Fred, des pingouins de la taille d’un petit chien, se lancent dans un voyage vers le sommet. Les intrépides grimpeurs effectuent des sauts à couper le souffle, franchissent des brèches vertigineuses et manœuvrent des plateformes glissantes, tout en étant attachés à la hanche d’un partenaire (que l’on espère) de confiance. Communiquez via des émojis dans le jeu pour compter chaque saut. Trouvez le partenaire pingouin idéal et battez des records ensemble dans le mode Speedrun. Intéressé par une ascension en solo ? Remplacez votre partenaire pingouin par Jeff le rocher pour vous élancer et sauter sur les pentes glissantes. Grimpez au rythme de tous les genres, du smooth jazz au hip-hop, grâce à la mixtape « Super Duper Ultra Redux », qui propose une heure de morceaux de jeux légendaires tels que Grant Kirkhope (GoldenEye, Donkey Kong 64), Chipper Hammond (compositeur, Turbo Overkill) et Tim Stoney (Assassin’s Creed : Origins). Trouvez la chanson idéale pour chaque ascension grâce au Jukebox situé dans la maison de Bread et Fred, facilement accessible via le menu pause.

Digital Eclipse a annoncé aujourd’hui que le remake de Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord sortira sur Nintendo Switch le 23 mai 2024 prochain. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord est un remake entièrement en 3D du tout premier jeu Wizardry, la légendaire franchise de RPG. Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord, l’un des premiers RPG de type Donjons et Dragons pour PC, est sorti pour la première fois en 1981. La version de Digital Eclipse présente des graphismes modernes et des améliorations au niveau de la gestion des groupes, de la navigation, de l’incantation et du combat.

Tout premier RPG à inclure un groupe dans l’histoire des jeux vidéo, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord a inspiré des franchises telles que Final Fantasy et Dragon Quest. Avec son remake, Digital Eclipse conserve son charme classique tout en y apportant de nombreuses améliorations spécialement pour les fans de jeux de rôle modernes.

Un dungeon crawler deluxe Constituez votre propre groupe d’aventuriers et foncez dans le labyrinthe sur ordre de Trebor, le suzerain fou, en quête de l’amulette dérobée par Werdna, le sorcier maléfique. Affrontez des groupes d’ennemis redoutables, évitez les pièges dissimulés et frayez-vous un chemin dans le donjon tout en vous préparant pour l’ultime combat : celui contre Werdna en personne.

Constituez votre propre groupe d’aventuriers et foncez dans le labyrinthe sur ordre de Trebor, le suzerain fou, en quête de l’amulette dérobée par Werdna, le sorcier maléfique. Affrontez des groupes d’ennemis redoutables, évitez les pièges dissimulés et frayez-vous un chemin dans le donjon tout en vous préparant pour l’ultime combat : celui contre Werdna en personne. Une fidélité sans pareille Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord a été conçu en reprenant directement le code d’origine du jeu de 1981. Ainsi, le jeu de l’époque est bel et bien présent sous cette apparence moderne. L’interface d’origine de l’Apple II est même visible en jeu.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord a été conçu en reprenant directement le code d’origine du jeu de 1981. Ainsi, le jeu de l’époque est bel et bien présent sous cette apparence moderne. L’interface d’origine de l’Apple II est même visible en jeu. Un défi sans soucis Même si la difficulté notoire des ennemis n’a pas été altérée, des améliorations de qualité de vie ont été ajoutées à tous les niveaux. Par conséquent, la gestion du groupe, la navigation, le lancement des sorts et les combats ont grandement été améliorés.



Même si la difficulté notoire des ennemis n’a pas été altérée, des améliorations de qualité de vie ont été ajoutées à tous les niveaux. Par conséquent, la gestion du groupe, la navigation, le lancement des sorts et les combats ont grandement été améliorés. La renaissance d’une légende Si vous n’aviez jamais entendu parler de la légendaire franchise Wizardry, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord est l’occasion idéale pour les nouveaux joueurs d’embarquer dans l’aventure. Les vétérans de la franchise apprécieront les magnifiques graphismes et les sons inédits ainsi que l’interface épurée.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord est un jeu de rôle emblématique développé par Andrew C. Greenberg et Robert Woodhead, et publié par Sir-Tech en 1981 pour l’ordinateur Apple II. C’est l’un des premiers jeux de rôle informatiques et a contribué à établir de nombreux conventions du genre.

Dans « Wizardry », les joueurs créent une équipe de personnages, choisissant parmi différentes classes et races, puis explorent les donjons en vue subjective. Les combats sont basés sur des menus, où les joueurs sélectionnent les actions de leurs personnages tour par tour. Le jeu met l’accent sur l’exploration de donjons complexes, la résolution d’énigmes et la progression des personnages.

Les joueurs peuvent créer des personnages variés, allant des guerriers puissants aux magiciens habiles en passant par les prêtres guérisseurs. Chaque classe a ses propres compétences et capacités, et les joueurs doivent équilibrer leur équipe pour surmonter les défis du jeu. Les personnages gagnent de l’expérience et montent de niveau en combattant des monstres et en accomplissant des quêtes.

L’exploration des donjons est au cœur de « Wizardry ». Les joueurs doivent naviguer à travers des labyrinthes tortueux, éviter les pièges, combattre des monstres redoutables et découvrir des trésors cachés. Chaque donjon présente des défis uniques et des rencontres aléatoires, offrant une expérience de jeu variée et stimulante.

« Wizardry » a été largement acclamé par les critiques et les joueurs pour sa profondeur de jeu, sa difficulté stimulante et son monde fantastique immersif. Il est devenu un titre emblématique de l’âge d’or des jeux de rôle informatiques et a laissé une empreinte indélébile sur l’industrie du jeu vidéo.

Compile Heart prévoit de sortir trois jeux de la série Hyperdimension Neptunia sur Nintendo Switch.

Les trois jeux en question seront Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 : Sisters Generation, et Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3 : V Generation. Tous ces titres étaient à l’origine des remasters PlayStation Vita des trois premiers jeux Hyperdimension Neptunia, qui font aujourd’hui leur apparition sur les consoles Nintendo pour la première fois.

La trilogie de jeux devrait sortir au Japon le 23 mai, chaque jeu coûtant 5 280 yens (ou 11 880 yens pour un pack comprenant les trois). On apprend aussi que les jeux rrivent le même jour chez nous, via l’eShop.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Idea Factory en collaboration avec Compile Heart et Felistella. Il s’agit d’une version remaniée et améliorée du premier jeu « Hyperdimension Neptunia », sorti à l’origine sur PlayStation 3. « Re;Birth 1 » a été lancé sur la PlayStation Vita en 2013 au Japon, avant d’être rendu disponible en Occident en 2014, et a ensuite été adapté pour Windows via Steam, élargissant ainsi sa disponibilité.

Le jeu se déroule dans le monde fictif de Gamindustri, parodiant l’industrie du jeu vidéo, où quatre déesses (CPU) règnent sur quatre royaumes qui représentent les principales consoles de jeux vidéo de l’époque. Les joueurs suivent Neptune, la déesse de Planeptune, qui après une bataille contre les autres CPU, tombe sur Terre et perd la mémoire. Neptune, accompagnée de nouveaux amis qu’elle rencontre en chemin, entreprend un voyage pour découvrir ce qui lui est arrivé, récupérer sa mémoire et sauver Gamindustri d’une crise menaçante.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Compile Heart et Felistella, en tant que remake du deuxième jeu de la série « Hyperdimension Neptunia », originellement sorti sur PlayStation 3. Cette version remaniée a été lancée pour la PlayStation Vita en 2014, puis adaptée pour Windows via Steam, offrant une expérience améliorée et élargie par rapport à l’original.

Situé dans le monde fictif de Gamindustri, « Re;Birth 2 » se concentre sur les sœurs des CPU (Candidate CPU), qui sont les jeunes sœurs des déesses régnant sur les quatre royaumes du jeu, chacun parodiant les grandes entreprises de l’industrie du jeu vidéo. L’histoire débute lorsque les déesses sont capturées par l’organisation maléfique Arfoire, laissant Gamindustri dans une période de crise. Les joueurs suivent Nepgear, la sœur de Neptune et la protagoniste de ce volet, dans sa quête pour sauver sa sœur et les autres déesses, restaurer l’ordre dans Gamindustri et combattre la menace d’Arfoire.

« Re;Birth 2 » conserve l’humour et les références à la culture du jeu vidéo caractéristiques de la série, tout en introduisant de nouvelles mécaniques et améliorations. Le système de combat au tour par tour a été affiné, offrant plus de stratégies et options avec l’ajout des personnages Candidate CPU. Le jeu propose également un système de recrutement où les joueurs peuvent recruter des personnages non-joueurs pour les aider dans leur quête.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Generation est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Compile Heart et Felistella, et il sert de remake amélioré de « Hyperdimension Neptunia Victory », initialement sorti sur PlayStation 3. Cette version revisite le troisième volet de la série avec des améliorations significatives et a été lancée pour la PlayStation Vita en 2014, avant d’être également adaptée pour Windows via Steam.

L’histoire de « Re;Birth 3: V Generation » transporte la protagoniste Neptune dans une dimension alternative et dans le passé, à une époque où la technologie et les royaumes de Gamindustri étaient radicalement différents. Neptune se retrouve à l’époque des années 80, une période de changement et d’instabilité pour Gamindustri, où elle doit trouver un moyen de retourner dans sa dimension d’origine tout en aidant les habitants de cette époque à faire face à une nouvelle menace.