Nintendo a décidé de dévoiler une nouvelle bande-annonce de son prochain Luigi’s Mansion 2 HD pour la Nintendo Switch. Le réveil est difficile pour Luigi quand il réalise que le Roi Boo s’apprête à faire des siennes ! Aidez notre héros et le professeur K. Tastroff à stopper cette menace paranormale dans Luigi’s Mansion 2 HD, disponible le 27 juin sur Nintendo Switch !

« Luigi’s Mansion 2 HD » est une version améliorée du jeu d’action-aventure « Luigi’s Mansion: Dark Moon », sorti initialement sur Nintendo 3DS en 2013.

Dans « Luigi’s Mansion 2 HD », les joueurs incarnent Luigi, le frère « » »courageux » » » de Mario, qui se retrouve une fois de plus à chasser des fantômes. L’histoire débute lorsque le professeur K. Tastroff, un expert en fantômes, appelle Luigi à l’aide pour restaurer la paix dans Evershade Valley, une région hantée par des spectres maléfiques. Le gameplay mélange exploration, résolution d’énigmes et combats contre des fantômes. Les joueurs utilisent le célèbre Poltergust, un aspirateur à fantômes, pour capturer les esprits et résoudre des puzzles environnementaux. Chaque mission présente des défis uniques et des boss redoutables à affronter.

Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi’s Mansion 2 HD sur Nintendo Switch. Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres. D’après le professeur K. Tastroff, la mystérieuse Lune noire qui brille dans le ciel de la Vallée a un effet apaisant sur les fantômes qui y vivent… mais tout a changé lorsque la Lune noire a soudainement été brisée par on ne sait qui ! Désormais, l’endroit grouille de fantômes hors de contrôle et déterminés à semer la zizanie ! Luigi arrivera-t-il à retrouver tous les fragments de la Lune noire et à ramener la paix sur la Vallée des ombres ?

Fort heureusement, le professeur K. Tastroff est là pour fournir à Luigi les outils parfaits pour mener sa mission à bien, comme le Spectroflash qui permet d’éblouir les fantômes, et l’incontournable Ectoblast 5000 qui peut aspirer les fantômes… et toutes sortes d’objets ! Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d’horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n’en mentionner que quelques-uns…

Jusqu’à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n’apparaissent pas dans le jeu principal.

De base, Luigi’s Mansion 2 ou (« Luigi’s Mansion: Dark Moon » aux USA) est un jeu d’action-aventure captivant développé par Next Level Games pour la console Nintendo 3DS. Dans cette suite du jeu original « Luigi’s Mansion », les joueurs incarnent Luigi dans une aventure fantastique et hantée.

L’histoire démarre lorsque le professeur K. Tastroff, un expert en paranormal, appelle Luigi à l’aide pour restaurer l’équilibre dans la Vallée d’Éternia. Les cinq parties de la lune noire, gardiennes de la vallée, ont été brisées, provoquant une montée des activités fantomatiques. Luigi se lance alors dans une quête pour récupérer les morceaux de la lune noire et sauver la vallée.

Le gameplay de « Luigi’s Mansion: Dark Moon » se déroule dans plusieurs manoirs hantés, chacun rempli de mystères, de pièges et de fantômes. Armé de son fidèle Poltergust 5000, un aspirateur à fantômes amélioré, Luigi doit explorer les environnements, résoudre des énigmes et capturer des spectres maléfiques. Les joueurs utilisent le gyroscope de la Nintendo 3DS pour viser avec précision et aspirer les fantômes.

Chaque manoir présente des défis uniques, des puzzles ingénieux et des combats de boss épiques. Les joueurs doivent maîtriser différentes techniques pour capturer les fantômes, tels que les flashs de lumière pour les aveugler ou les secousses du Poltergust pour les affaiblir. En plus de l’aventure solo, le jeu propose également des fonctionnalités multijoueurs, permettant à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter dans des modes de jeu compétitifs et coopératifs.