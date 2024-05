Les chemins de Star Wars et Fortnite se croisent à nouveau, mais d’une façon inédite ! Star Wars arrive dans Fortnite le 3 mai dans la mise à jour 29.40 avec des aventures galactiques pour toutes les facettes de l’univers Fortnite : LEGO® Fortnite, Battle Royale, Fortnite Festival et Rocket Racing.

Ce crossover aura de quoi contenter tous les fans de Star Wars. Explorez de nouveaux horizons dans LEGO Fortnite pour déverrouiller des constructions et des décorations Star Wars, ou affrontez vos adversaires avec une arbalète laser wookiee dans Battle Royale. Jouez sur une scène d’impro de Fortnite Festival inspirée de la Cantina de Mos Eisley et déverrouillez des stickers Module de course d’Anakin et Dark Maul dans Rocket Racing !

Rebellez-vous contre l’empire dans LEGO Fortnite

La Rébellion et l’Empire débarquent dans votre monde LEGO Fortnite… Aidez les rebelles à construire leur village rebelle et protégez-les de l’Empire en utilisant des sabres laser, des pistolets blaster DL-44, des fusils blaster E-11 et des détonateurs thermiques.

Progressez dans le Passe LEGO : Rébellion en construction en aidant la Rébellion. Ce passe contient des récompenses à déverrouiller comme des constructions et des décorations Star Wars, ainsi que la tenue Chewbacca que vous obtenez simplement en achetant la voie bonus. Il y a tellement de choses à découvrir et à faire dans LEGO Fortnite que nous avons eu besoin d’un article spécial pour pouvoir tout détailler.

Chewbacca apporte son arbalète laser wookiee dans Fortnite Battle Royale !

Chewbacca rejoint le combat

Chewbacca, le copilote du Faucon Millenium, a été capturé et c’est à vous de le libérer ! Pour le sauver des griffes de l’Empire, vous devez vous rendre à un barrage impérial particulier. (Celui dans lequel il est retenu change à chaque partie !) Chewbacca fêtera sa libération puis vous suivra pendant vos affrontements, armé de sa fidèle arbalète laser wookiee.

« RRRaarrRRRagh ! »

Pourquoi les wookiees devraient être les seuls à s’amuser ? Chewbacca vous offrira votre propre arbalète laser wookiee pour vous remercier de l’avoir sauvé ! Vous pouvez aussi en trouver dans les coffres impériaux situés dans les barrages impériaux à travers l’île. Vous pouvez tirer des carreaux individuels rapides ou charger un tir plus explosif avec cette arme.



Vous allez adorer cet engin.

Vous pourrez de nouveau utiliser le sabre laser de Dark Vador.

Ne sous-estimez pas le pouvoir du Côté Obscur.

Dark Vador et les Stormtroopers reviennent sur l’île de Battle Royale en navette Lambda ! Si vous battez Dark Vador, vous pouvez récupérer son sabre laser. Utilisez le sabre laser de Dark Vador pour bloquer les tirs et attaquer vos ennemis, vous pouvez même le jeter sur vos adversaires !

Les Stormtroopers apportent leurs fusils blaster E-11 avec eux. Récupérez ces armes sur des Stormtroopers vaincus ou dans des coffres impériaux sur des sites d’atterrissages de Dark Vador.

Essayez de ne pas rater votre cible.

Une galaxie pleine de quêtes

Mettez votre maîtrise de l’arbalète et des fusils à l’épreuve dans les quêtes de Star Wars de Battle Royale ! Vous augmentez le niveau du Passe de combat lorsque vous accomplissez 5 de ces quêtes et recevez l’accessoire de dos Porte-grenades impérial lorsque vous en accomplissez 10.

Les quêtes Star Wars de Battle Royale sortiront en deux phases durant le crossover : les premières sortiront le 3 mai à 15h (CEST) et les suivantes le 7 mai à 15h (CEST).

La fête Star Wars dans Battle Royale prendra fin le 14 mai à 15h (CEST), cela concerne également les quêtes.

Informations sur les tournois

Les fonctionnalités de gameplay du crossover Star Wars ne sont pas disponibles lors des tournois.

Faites danser la galaxie dans Fortnite Festival

Jouez dans un décor inspiré de la Cantina de Mos Eisley

Improvisez comme à Tatooine ! Une zone inspirée de la célèbre Cantina de Mos Eisley arrive sur la scène d’impro de Fortnite Festival le 3 mai. Recréez le morceau historique « Cantina Band » en mettant le feu à la scène avec vos amis, ou détendez-vous et profitez de la musique.

Déverrouillez la guitare Hallikset à sept cordes !

Découvrez un instrument typique de Naboo. Vous pouvez déverrouiller la guitare Hallikset à sept cordes en accomplissant 10 quêtes de Star Wars dans Fortnite Festival ! Ces quêtes seront disponibles le 3 mai à 15h (CEST). Si vous en accomplissez 4, vous augmentez le niveau du Passe de combat !

Toutes les festivités de Fortnite Festival autour de Star Wars, y compris les quêtes, seront disponibles jusqu’au 14 mai à 15h (CEST) !

« Ne vous approchez pas des connecteurs à induction… » – Star Wars dans Rocket Racing

Préparez-vous à utiliser l’hyperpropulsion, c’est le moment de mettre le turbo sur l’onglet des quêtes ! Soyez à l’affût des quêtes de Star Wars qui débarquent les 3 et 7 mai à 15h (CEST). Accomplissez 7 quêtes pour augmenter le niveau de votre Passe de combat et 14 pour déverrouiller la traînée Connecteurs à induction inspirée par les courses de module !

Les quêtes du Jour de la Force arrivent également sur Rocket Racing le 3 mai à 15h (CEST). Accomplissez-en 4 pour déverrouiller le sticker Module de course d’Anakin et 8 pour déverrouiller le sticker Dark Maul ! Aventurez-vous du côté sombre de la piste.

Les deux ensembles de quêtes seront disponibles dans Rocket Racing jusqu’au 20 mai à 3h (CEST).

Star Wars arrive dans la boutique !

Un vaisseau spatial rempli d’objets s’approche de la boutique, voici un aperçu de toute la marchandise qu’il transporte :

Nouvelles tenues : Luke de Dagobah, Lando Calrissian et Trooper avancé.

Choisissez entre un apprenti Jedi, un contrebandier beau parleur et l’un des soldats les plus discrets de l’Empire ! Les tenues Luke de Dagobah, Lando Calrissian et Trooper avancé seront disponibles dans la boutique le 3 mai avec la mise à jour 29.40.

Que vous veniez d’une planète marécageuse, de la Cité des Nuages ou de l’Empire, c’est toujours agréable d’avoir le choix. C’est pour cela que ces trois tenues disposent d’une version LEGO !

Les versions LEGO des tenues Luke de Dagobah et Lando Calrissian.

La tenue Trooper avancé en version LEGO.

Boba Fett, Han Solo, Kylo Ren et bien d’autres sont de retour

Il vous manque des membres de l’équipe Star Wars ? Certaines tenues de la série Star Wars font leur retour dans la boutique avec ce crossover :

Trilogie originale : Boba Fett Han Solo Stormtrooper impérial Leia Organa

Nouvelle trilogie : Finn Kylo Ren Rey Soldat Sith Zorii Bliss



Un véhicule parfait pour un chasseur de primes

Prenez le volant d’une voiture forgée en fer mandalorien. Le châssis de voiture Beskar est le véhicule le plus résistant de la galaxie et sera disponible dans la boutique Fortnite le 3 mai à la sortie de la mise à jour 29.40. Ce châssis de voiture fait partie du pack Beskar qui comprend :

Le châssis de voiture Beskar

Les roues Beskar (Din Djarin)

Le sticker L’Armurière pour le Beskar

Les roues Beskar (L’Armurier)

Le sticker Boba Fett pour le Beskar

Les roues Beskar (Boba Fett)

Le sticker Kryze Beskar pour le Beskar

Les roues Beskar (Bo-Katan Kryze)

Le sticker Sabine Wren pour le Beskar

Les roues Beskar (Sabine Wren)

Tous les objets du pack sont utilisables dans Rocket Racing, Battle Royale et sur les îles de créateurs où les objets pour véhicule sont disponibles. Grâce à la propriété multijeux, vous pouvez également les retrouver dans Rocket League !

Jouez une musique iconique de Star Wars !

Laissez le titre le plus entraînant de Star Wars vous accompagner dans Fortnite avec la piste musicale Cantina Band (alias Mad About Me). (Ça y est, vous l’avez dans la tête, hein ?)

Lancez-vous dans une interprétation de Cantina Band avec de nouveaux instruments galactiques. Jouez comme un batteur ewok avec la Batterie endorienne, ou occupez le devant de la scène avec la Keytar Orgue à réaction.

La piste musicale Cantina Band, la Batterie endorienne et la Keytar Orgue à réaction seront disponibles dans la boutique Fortnite le 3 mai à la sortie de la mise à jour 29.40. Faites la tournée de Fortnite Festival, Battle Royale et des îles de créateurs où les impros sont bienvenues.