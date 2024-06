Le nouveau jeu Hunter x Hunter, intitulé Hunter x Hunter : Nen x Impact, a été confirmé sur Nintendo Switch. Hunter x Hunter : Nen x Impact est un jeu de combat en 2D, mais au-delà de cela, on ne sait pas grand-chose.

Une poignée de nouvelles bandes-annonces de personnages ont été publiées par l’éditeur Bushiroad et du développeur Eighting. Ces vidéos se concentrent sur les combattants Leorio, Kurapika et Netero.

Leorio Paradinight est un personnage incontournable de la série de manga et d’anime « Hunter x Hunter », créée par Yoshihiro Togashi. Âgé de 19 ans au début de la série, Leorio se distingue par sa taille impressionnante de 193 cm, et ses aspirations profondes à devenir médecin. Ce désir est alimenté par une tragédie personnelle : la perte d’un ami cher qui n’a pu être sauvé faute de moyens financiers pour des soins médicaux appropriés. Cette expérience l’a profondément marqué et a façonné son objectif de vie : amasser suffisamment d’argent pour financer ses études de médecine et, à terme, offrir des soins médicaux accessibles à tous.

Leorio participe à l’examen de Hunter, un processus rigoureux et dangereux, avec l’espoir de réaliser ses rêves. Bien qu’il soit souvent perçu comme étant motivé par l’argent, ses actions révèlent une nature fondamentalement altruiste. Il est prêt à tout pour aider ses amis et ceux dans le besoin, montrant une loyauté et une compassion inébranlables. Doté d’une personnalité charismatique, Leorio sait se faire des amis facilement et gagner la confiance des autres. Cependant, son impulsivité et son tempérament parfois explosif peuvent le mettre dans des situations délicates. Malgré cela, son cœur est toujours à la bonne place, et il se bat constamment pour ce qu’il croit être juste.

En termes de capacités, Leorio utilise le Nen, une technique qui permet de manipuler son énergie vitale. Son type de Nen est l’Émission, ce qui lui permet de projeter son aura pour créer des attaques à distance. Il démontre cette capacité de manière impressionnante lors de l’arc de l’élection du président de l’association des Hunters, renforçant ainsi sa crédibilité et son influence. Outre ses compétences en Nen, Leorio possède des connaissances médicales impressionnantes. Bien qu’il ne soit pas encore un médecin certifié, il soigne souvent les blessures de ses compagnons et dispense des conseils médicaux précieux, montrant ainsi son potentiel futur dans le domaine médical.

Leorio joue un rôle crucial dans plusieurs arcs de la série. Lors de l’examen de Hunter, il se distingue par son intelligence et sa détermination, même s’il n’est pas aussi habile en combat que ses compagnons. Dans l’arc de Yorknew City, il soutient Kurapika dans sa quête de vengeance contre la Brigade Fantôme, démontrant son engagement et sa fidélité. Son rôle est particulièrement mémorable lors de l’élection du président des Hunters, où il devient un candidat populaire grâce à son discours passionné et à sa démonstration de Nen. Ses relations avec les autres personnages principaux sont marquées par une profonde camaraderie et un respect mutuel. Avec Gon Freecss, Leorio agit souvent comme un grand frère, le protégeant et le conseillant. Sa relation avec Kurapika est basée sur une solidarité indéfectible, surtout dans la lutte contre la Brigade Fantôme. Bien que son amitié avec Killua Zoldyck commence de manière tendue, ils développent une confiance et un respect mutuels solides au fil du temps.

Kurapika est l’un des personnages principaux de la série de manga et d’anime « Hunter x Hunter », créée par Yoshihiro Togashi. Âgé de 17 ans au début de la série, Kurapika est le dernier survivant du clan Kurta, une tribu massacrée pour leurs yeux écarlates, une caractéristique unique et précieuse qui apparaît lorsqu’ils sont en colère ou émotifs. Cette tragédie personnelle est le moteur principal de ses actions et de son développement tout au long de la série.

Kurapika est animé par un désir ardent de vengeance contre la Brigade Fantôme, également connue sous le nom de Troupe Fantôme, le groupe responsable de l’extermination de son clan. Pour atteindre cet objectif, il décide de devenir un Hunter, un titre prestigieux qui lui permettrait d’acquérir les compétences, les ressources et les contacts nécessaires pour traquer et détruire ses ennemis.

Kurapika est un personnage sérieux, déterminé et extrêmement intelligent. Il fait preuve d’une grande maturité pour son âge, ce qui contraste avec la nature plus insouciante de certains de ses compagnons. Bien qu’il puisse sembler froid et distant, il est profondément attaché à ses amis et est prêt à tout pour les protéger. Sa loyauté est inébranlable, et son sens de la justice est l’un de ses traits les plus marquants.

Kurapika est un utilisateur exceptionnel du Nen, une technique qui permet de manipuler son énergie vitale. Il possède un talent rare pour la spécialisation en Nen et peut utiliser toutes les catégories de Nen grâce à ses yeux écarlates. Sa chaîne de jugement, une de ses techniques les plus redoutables, lui permet de restreindre et de contrôler ses ennemis, les rendant impuissants.

Kurapika utilise une série de chaînes comme armes principales, chacune ayant des capacités spécifiques :

Dowsing Chain : Utilisée pour détecter des mensonges et trouver des objets.

: Utilisée pour détecter des mensonges et trouver des objets. Chain Jail : Enveloppe et neutralise les membres de la Brigade Fantôme, mais ne peut être utilisée que contre eux.

: Enveloppe et neutralise les membres de la Brigade Fantôme, mais ne peut être utilisée que contre eux. Judgment Chain : Pénètre le cœur de l’ennemi et impose des conditions de vie ou de mort.

Kurapika participe à l’examen de Hunter aux côtés de Gon, Leorio et Killua. Dès le début, il se distingue par son intelligence et sa compétence en combat. Son objectif principal est de devenir Hunter pour obtenir les ressources nécessaires pour venger son clan. L’arc de Yorknew City est crucial pour le développement de Kurapika. Il travaille comme garde du corps pour une famille mafieuse afin de se rapprocher de la Brigade Fantôme. Sa détermination et sa ruse lui permettent de capturer et de neutraliser plusieurs membres de la Brigade, bien que cette quête de vengeance mette souvent sa vie en danger. Kurapika joue également un rôle central dans l’arc de la Succession War en tant que garde du corps du Prince Woble, un des princes impliqués dans une lutte de succession pour le trône de Kakin. Il utilise ses compétences de Nen et son intelligence stratégique pour naviguer dans les intrigues complexes et dangereuses de la cour.

Kurapika voit en Gon un ami précieux et un symbole de pureté et d’innocence. Leur amitié est basée sur un respect mutuel et un soutien inconditionnel. Avec Leorio, Kurapika partage un lien fort fondé sur la confiance et la solidarité. Leorio admire la détermination de Kurapika et le soutient dans sa quête de vengeance. Sa relation avec Killua évolue de manière significative au fil de la série, Kurapika respectant les compétences de Killua et vice versa. Leur collaboration est souvent stratégique et efficace.

Isaac Netero, une figure éminente de l’univers de Hunter x Hunter, est un personnage dont l’histoire fascine les fans, bien que certaines parties de son passé restent enveloppées de mystère. Au fil de la série, des fragments de son histoire sont révélés, offrant un aperçu de son parcours remarquable.

Netero a gravi les échelons au sein de l’Association des Hunters pour finalement accéder au poste prestigieux de président. Son ascension témoigne de son talent exceptionnel et de son engagement envers la mission des Hunters.

Sa maîtrise exceptionnelle du Nen, une énergie vitale utilisée dans le combat, est légendaire. Spécialisé dans la catégorie « Émission » du Nen, il peut réaliser des attaques puissantes à distance, ce qui lui confère un avantage sur de nombreux adversaires.

Malgré son âge avancé, Netero est animé par une quête perpétuelle de défis. Cette soif d’action le pousse à organiser le « Tournoi des arts martiaux de Célestia », où il espère découvrir de nouveaux talents dignes de prendre sa relève à la tête de l’Association des Hunters.

L’histoire de Netero est marquée par des conflits passés et des rencontres légendaires. Bien que les détails précis de ces événements demeurent flous, il est évident que Netero a affronté des adversaires redoutables et a été témoin de moments décisifs dans le monde de Hunter x Hunter.

Cependant, l’un des moments les plus mémorables de son histoire est sa confrontation avec Meruem, le roi des fourmis-chimères, lors de l’arc des « Hommes-Formis ». Ce combat épique met en lumière la force et la détermination de Netero, ainsi que son sacrifice ultime pour protéger l’humanité.

—

« Hunter x Hunter » est une série manga japonaise écrite et illustrée par Yoshihiro Togashi. Elle a débuté en mars 1998 dans le magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha et, malgré plusieurs pauses dans sa publication, continue d’être une œuvre acclamée et influente dans le monde du manga et de l’anime. « Hunter x Hunter » se déroule dans un monde fantastique où des individus connus sous le nom de « Hunters » sont des aventuriers d’élite qui se spécialisent dans des quêtes allant de la chasse au trésor à l’assassinat, en passant par la cuisine et l’archéologie.

L’histoire suit Gon Freecss, un jeune garçon déterminé et optimiste qui découvre que son père, qu’il croyait mort, est en fait un Hunter légendaire et vivant. Inspiré par cette révélation, Gon décide de devenir lui-même un Hunter pour retrouver son père, Ging Freecss. Au cours de son voyage, Gon se lie d’amitié avec trois autres aspirants Hunters : Leorio, un homme motivé par le désir d’acquérir de la richesse pour financer ses études de médecine ; Kurapika, le dernier survivant de son clan massacré, cherchant vengeance contre les criminels responsables ; et Killua Zoldyck, issu d’une famille d’assassins, en quête de sa propre voie loin de l’ombre de sa famille.

La série est célèbre pour ses arcs narratifs riches et variés, explorant des thèmes complexes tels que l’amitié, la rivalité, la politique et la nature humaine. Les combats dans « Hunter x Hunter » sont particulièrement remarqués pour leur stratégie et leur profondeur, s’éloignant des affrontements basés uniquement sur la force pour intégrer des éléments intellectuels et psychologiques. Un système unique de « Nen » est au cœur des pouvoirs des personnages, un concept qui permet aux utilisateurs de manipuler leur propre énergie vitale de manière créative et diversifiée. « Hunter x Hunter » a été adapté en deux séries d’anime, la première en 1999 et la seconde, une version plus complète reprenant depuis le début, en 2011. Les adaptations en anime ont permis de faire connaître la série à un public mondial.