STAR WARS: Hunters connectera les joueurs en temps réel via cross-play dans des décors inspirés des plus célèbres environnements Star Wars. Les joueurs intégreront des escouades de personnages inédits et réalistes, parmi lesquels d’audacieux Chasseurs de primes, des héros de La Rébellion et des Stormtroopers Impériaux. Ils plongeront dans un jeu d’action rapide et visuellement magnifique dans la galaxie Star Wars.

Après la fin de la guerre civile galactique, les lumières de l’Arène s’allument et offrent à de nouveaux héros une plateforme pour briller à travers la galaxie. Située au cœur de la Bordure extérieure, sur la planète Vespaara, et diffusée à grande échelle sur l’HoloNet, les histoires et les légendes des batailles qui ont marqué l’histoire galactique prennent vie pour divertir le public et créer des champions en quête de gloire et de fortune dans le cadre de ce nouveau spectacle de gladiateurs.

L’Arène rassemble de nouveaux Chasseurs uniques issus de toute la galaxie Star Wars, tous dotés d’une personnalité plus grande que nature, d’un passé riche et inconnu et de capacités qui font d’eux de redoutables combattants.

Préparez-vous au combat en choisissant parmi une liste de nouveaux personnages, dont d’infâmes chasseurs de primes, des héros de la Rébellion, des stormtroopers impériaux et tout ce qu’il y a entre les deux. Surpassez vos adversaires en maîtrisant des capacités, des compétences et des stratégies avancées lors de combats intenses à la troisième personne (4v4) et en dominant vos adversaires sur le chemin de la gloire dans l’Arène.

Personnalisez chaque chasseur en le dotant de costumes, d’animations et d’armes uniques et amusants, afin qu’il se distingue sur le champ de bataille et qu’il soit prêt à se battre pour la gloire.

Éblouissez le public de l’Arène en vous affrontant dans plusieurs modes de jeu PVP. Dans Escorte, les compétences de défense et d’attaque sont cruciales, car l’équipe doit travailler ensemble pour escorter en toute sécurité la charge utile avant que ses ennemis ne la battent. Dans Contrôle, deux équipes s’affrontent pour se vaincre l’une l’autre et prendre le contrôle de la zone centrale de l’objectif jusqu’à ce que le temps soit écoulé. Chaque champ de bataille situé dans la Grande Arène de Vespaara évoque les lieux emblématiques de Star Wars tels que Tatooine, Hoth et Endor.