Aksys Games vient d’annoncer que Tales from Toyotoki : Arrival of the Witch, un Visual Novel développé par Fragaria et publié au Japon par KEMCO, sera lancé le 22 août en Europe et en Amérique du Nord.

Hikaru se retrouve malchanceux et sans abri sur une île inconnue. Tout en évitant les vipères à fosse et les membres du comité supérieur en colère, il rencontre une sorcière dans une situation très similaire. Tous deux entreprennent de survivre, et avec un peu de chance de prospérer, sur Toyotoki, une île intransigeante, isolée du monde moderne, imprégnée de traditions anciennes et enveloppée de mystère.

En chemin, ils rencontrent une belle insulaire effrontée, une riche fille hautaine, une vendeuse maladroite et un délinquant amateur de mangas, qui sont tous des habitants de l’île en quête d’eux-mêmes et de leur place dans le monde. Avec un peu de travail et un soupçon de magie, ce groupe d’amis improbable parviendra-t-il à percer le mystère de l’île de Toyotoki, tout en réussissant son voyage de découverte de soi ?