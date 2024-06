Au croisement de la loi et du chaos émerge l’aube de l’aventure dans The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, prévu pour le 5 juillet 2024 sur Nintendo Switch. Une démo est désormais disponible sur l’eShop, et si vous êtes curieux, notre test import est aussi disponible.

Après avoir sorti la saga Erebonia, puis proposé la duologie sur Crossbell avant de livrer la conclusion de ces 2 arcs en une stupéfiante Reverie en 2023, NIS America décide d’enchainer en annonçant le prochain opus de la série Trails chez nous. Sorti depuis un moment sur d’autres plateformes uniquement au Japon sous l’appellation Kuro no Kiseki, l’arc de Calvard se nommera avec le sous-titre Trails through Daybreak chez nous.

Accompagnez le spriggan Van Arkride dans une affaire qui bouleversera le destin de la République de Calvard… mais aussi le sien. Les forces de la mystérieuse organisation connue sous le nom d’Almata vont-elles semer le chaos dans la nation ? Ou Van et ses alliés auront-ils la force nécessaire pour les arrêter ?

Le spriggan connu sous le nom de Van Arkride est un professionnel clandestin sans allégeance, acceptant des missions de détective, négociateur ou chasseur de primes de n’importe quel client. Toutefois, le cours de sa vie va changer à jamais lorsqu’il prendra en charge une affaire étrange qui menace la nation entière. Armé de votre épée, menez des combats intenses qui prennent vie grâce à des visuels sublimes, et façonnez votre propre expérience de jeu à Calvard avec des fonctionnalités telles que le mode grande vitesse et le nouveau système d’alignement !

Rendez-vous sur le site officiel pour plus d’informations !

Titre : The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Date de sortie : 5 juillet 2024

Plateformes : Nintendo Switch™, PS4®, PS5®, PC

Genre : RPG

Joueurs : 1

Langue du texte : Anglais

Langue audio : Anglais, Japonais

Éditeur : NIS America, Inc.

Développeur/Titulaire de licence : Nihon Falcom

Le jeu commence avec Van Arkride, un détective privé dans la République de Calvard. Van est un personnage au passé mystérieux, ancien membre d’une organisation secrète connue sous le nom de « Langrisser ». Il travaille maintenant en tant que « Spriggan », un genre de détective privé spécialisé dans les affaires dangereuses et inhabituelles.

Van est engagé par Agnes Claudel, une étudiante de l’Académie d’Arkride, pour retrouver un artefact volé appelé le « Hollow Core ». Cet artefact possède des pouvoirs mystérieux et attire l’attention de diverses factions, y compris le gouvernement de Calvard, des criminels et des organisations clandestines.

Au cours de son enquête, Van forme une équipe composée de plusieurs personnages clés :

Agnes Claudel : Une étudiante intelligente et déterminée, elle veut récupérer le Hollow Core pour des raisons personnelles.

: Une étudiante intelligente et déterminée, elle veut récupérer le Hollow Core pour des raisons personnelles. Feri Al-Fayed : Une jeune mercenaire de l’Est, experte en combat rapproché et armée.

: Une jeune mercenaire de l’Est, experte en combat rapproché et armée. Aaron Wei : Un acrobate et artiste martial avec une personnalité flamboyante.

: Un acrobate et artiste martial avec une personnalité flamboyante. Ries Argent : Une prêtresse guerrière avec une forte foi, apportant une perspective spirituelle à l’équipe.

: Une prêtresse guerrière avec une forte foi, apportant une perspective spirituelle à l’équipe. Quatre Salison : Un génie technologique avec un passé trouble lié à l’artefact.

L’enquête de Van révèle que le Hollow Core est au centre de nombreux complots. Il découvre que le gouvernement de Calvard est impliqué dans des expériences secrètes utilisant la technologie ancienne, cherchant à exploiter le pouvoir du Hollow Core pour renforcer leur position politique et militaire. En parallèle, diverses factions criminelles et des organisations comme « Langrisser » et « Armata » poursuivent également l’artefact pour leurs propres fins. Les tensions politiques dans Calvard augmentent, et Van et son équipe se retrouvent mêlés à des conflits internes entre les différentes factions politiques et sociales du pays.

Au fur et à mesure de leur progression, Van et son équipe découvrent que le Hollow Core est lié à une ancienne civilisation avancée qui a laissé des artefacts et des technologies puissantes. Ces découvertes révèlent des secrets sur l’histoire de Calvard et les ambitions cachées de ceux qui cherchent à contrôler le pays. Van est confronté à son propre passé et à ses liens avec Langrisser. Il doit faire face à des anciens alliés et ennemis, et naviguer dans un réseau complexe de loyautés et de trahisons.

L’histoire culmine dans une confrontation épique où Van et ses alliés affrontent les forces qui cherchent à exploiter le Hollow Core. Ils découvrent que l’artefact peut potentiellement détruire ou sauver Calvard, en fonction de son utilisation. La bataille finale se déroule dans les ruines de l’ancienne civilisation, où Van et son équipe doivent arrêter ceux qui veulent utiliser le Hollow Core pour des fins destructrices. Ils réussissent finalement à neutraliser la menace, mais à un coût personnel élevé.

Après la bataille, Van et son équipe réfléchissent aux événements passés. Van décide de continuer son travail de Spriggan, mais avec une nouvelle perspective et un nouveau sens des responsabilités. Agnes retourne à l’Académie, tandis que les autres membres de l’équipe trouvent leur propre chemin, mais restent liés par les expériences qu’ils ont partagées.