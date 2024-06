ATLUS dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce qui présente le scénario enrichi de son prochain RPG, Shin Megami Tensei V: Vengeance. Cette vidéo invite les joueurs à explorer un Tokyo post-apocalyptique tout en présentant une nouvelle voie scénaristique. De plus, elle met en lumière les liens à tisser avec de nouveaux alliés, le système de combat au tour par tour d’une intensité rare, ainsi que des légions de démons.

Shin Megami Tensei V: Vengeance fait revivre l’histoire de Shin Megami Tensei V sur de nouvelles plateformes – PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et PC – agrémentée d’un nouvel embranchement scénaristique : Déesse vengeresse. Enrichi par des graphismes next-gen somptueux, de nouveaux démons, des zones à explorer et des musiques inédites, le jeu propose aussi un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus riche encore.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira le 14 juin 2024. Le jeu est disponible en précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam.

Embarquez dans cette version définitive de Shin Megami Tensei V, acclamé par la critique, qui s’enrichit d’un tout nouveau scénario avec de nouveaux lieux, de nouveaux démons et des choix à faire qui dicteront le destin de toute l’existence.

Shin Megami Tensei V : Vengeance se compose de deux parcours scénaristiques complets : découvrez un tout nouveau parcours, le » Canon de la vengeance » – une histoire dramatique de vengeance par les déchus, centrée sur de nouveaux personnages et une cohorte énigmatique de démons, les Qadištu, qui préparent leurs propres sombres desseins en marge de la guerre entre ceux qui se battent pour maintenir l’ordre et ceux qui cherchent à le défier. Vous pouvez également explorer l’histoire originale racontée dans Shin Megami Tensei V, le « Canon de la création » – un conflit éternel entre anges et démons, dans lequel le protagoniste se bat pour le destin du monde.

Lorsqu’une horrible scène de meurtre dans le Tokyo moderne bloque le chemin du retour de notre protagoniste, un détour imprévu le laisse enseveli et inconscient. Il se réveille dans un nouveau Tokyo, une terre ravagée par l’apocalypse appelée Da’at… mais avant que des démons assoiffés de sang ne puissent s’emparer de sa vie, un sauveur émerge, et tous deux s’unissent pour devenir un être puissant, ni humain ni démon : un Nahobino.

Fort de ses nouveaux pouvoirs, le protagoniste s’aventure dans Da’at, un royaume énigmatique peuplé de divinités mythiques et de tyrans démoniaques en conflit permanent pour leur survie. À la recherche de réponses, le protagoniste doit tracer sa propre voie dans une bataille entre anges et démons pour dicter le destin du monde.

Caractéristiques principales

La version définitive de Shin Megami Tensei V : Entièrement revue avec des graphismes époustouflants pour les consoles modernes, l’histoire sombre, l’atmosphère inquiétante et les démons magnifiques et monstrueux sont de retour et meilleurs que jamais. Complété par de nouvelles zones, de nouveaux démons et de nouvelles musiques, Shin Megami Tensei V : Vengeance propose un gameplay plus accessible, un système de combat amélioré, de nouvelles expériences avec les démons et une plus grande exploration du terrain.

Une histoire de vengeance ou de création : Quelle voie choisirez-vous ? Découvrez une toute nouvelle histoire de vengeance par les déchus ou l’histoire originale de Shin Megami Tensei V, toutes deux remplies de choix conflictuels et tragiques, vous obligeant à confronter les idéologies pour lesquelles vous êtes prêt à vous battre. Alors que l’ordre et le chaos s’effondrent autour de vous, forgez votre propre voie pour dicter le destin de l’humanité.

Explorez un monde post-apocalyptique : Combattez dans un Tokyo décimé, réduit à un vaste terrain vague et envahi par des démons mythiques. Parcourez de vastes zones ouvertes et explorez de nouveaux lieux à la recherche d’objets vitaux, ou rencontrez des centaines de démons familiers et des dizaines de nouveaux à combattre ou à vous lier d’amitié.

Le jeu commence avec un lycéen ordinaire à Tokyo, qui se retrouve transporté dans une version post-apocalyptique de la ville, connue sous le nom de « Da’at », après un tremblement de terre mystérieux. Dans ce monde dévasté, il est attaqué par des démons et est sauvé par Aogami, un être mystérieux. Pour survivre, le protagoniste fusionne avec Aogami et devient un Nahobino, une entité puissante qui n’est ni tout à fait humaine ni tout à fait démon.

Le protagoniste, maintenant Nahobino, explore Da’at pour comprendre ce qui est arrivé à Tokyo et pourquoi il a été transporté dans ce monde. Il rencontre divers démons et anges, certains amicaux et d’autres hostiles. En progressant, il découvre que Da’at est le résultat d’une guerre entre les forces de l’ordre (représentées par les anges) et les forces du chaos (représentées par les démons).

Au cours de son voyage, le Nahobino rencontre plusieurs factions avec leurs propres objectifs et philosophies :

Bethel : Une organisation divine dirigée par l’archange Abdiel, qui cherche à restaurer l’ordre divin en éliminant tous les démons.

: Une organisation divine dirigée par l’archange Abdiel, qui cherche à restaurer l’ordre divin en éliminant tous les démons. Les Forces du Chaos : Dirigées par des démons puissants comme Lucifer, elles cherchent à instaurer un nouveau monde où les démons règnent en maîtres.

: Dirigées par des démons puissants comme Lucifer, elles cherchent à instaurer un nouveau monde où les démons règnent en maîtres. Les Neutres : Des humains et des Nahobinos qui ne prennent parti ni pour les anges ni pour les démons et cherchent une troisième voie.

Le Nahobino doit choisir avec quelle faction s’allier ou s’il doit tracer son propre chemin.

En explorant Da’at, le Nahobino découvre que le monde a été détruit et recréé plusieurs fois par un dieu unique nommé Yahweh, qui impose son ordre au détriment de la liberté. Le Nahobino apprend également que les Nahobinos sont des êtres interdits par Yahweh parce qu’ils possèdent à la fois la connaissance divine et la liberté humaine. Le protagoniste doit faire face à des choix moraux difficiles : soutenir Bethel pour restaurer l’ordre divin, aider les forces du chaos à instaurer un nouveau règne de liberté, ou chercher à créer un nouveau monde qui transcende l’ordre et le chaos.

Le jeu atteint son apogée avec une série de confrontations épiques entre le Nahobino et les leaders des différentes factions. Le protagoniste affronte des démons puissants comme Lucifer et des anges puissants comme Abdiel. Les batailles déterminent le sort du monde et la vision qui prévaudra pour l’avenir de l’humanité et des démons.

Selon les choix du joueur, le monde peut connaître différentes fins :