Ce crossover comprend l’ajout de nouveaux personnages, de nouveaux lieux ainsi que de nouveaux ennemis du jeu de Square Enix !

NIS America, Inc. est fier de présenter un tout nouveau trailer mettant en avant le crossover entre le J-RPG d’action REYNATIS et NEO: The World Ends With You de Square Enix. Le partenariat inclut des personnages, des lieux ainsi que des ennemis de NEO: The World Ends With You dans REYNATIS. Ce nouveau trailer présente une rencontre à Shibuya entre les personnages de REYNATIS, Marin Kinzumi et Moa Fukamachi, et Shoka Sakurane des Shinjuku Reapers de NEO: The World Ends With You.

REYNATIS est action J-RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo, où l’affrontement ultime entre la magie et l’ordre est sur le point de se produire. En quête de liberté, Marin, un sorcier déterminé à l’obtenir par la force si nécessaire, se rend à Shibuya. Là-bas, il rencontre Sari, une officier de la M.E.A., l’organisation chargée de contrôler les sorciers.

En plus de la M.E.A., il existe la Guilde, une organisation formée en 1923 pour protéger les citoyens du Japon grâce à la magie. Ils ont invité les sorciers de Shibuya à les rejoindre, et des rumeurs suggèrent qu’ils sont impliqués dans la production de drogues illégales…