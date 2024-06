Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– ACA NeoGeo Baseball Stars Professional – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Cyber-Lip – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 5 – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Ninja Combat – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Samurai Shodown V – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Anodyne – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Arcade Archives Baraduke – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives New Rally-X – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Pac-Mania – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Tank Force – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Xevious – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Atelier Marie Remake – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Blair Witch – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Blasphemous 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– BlazBlue: Central Fiction – $12.49 (prix de base: $49.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Cake Bash – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $2.19 (prix de base: $19.99)

– Cat Quest – $2.59 (prix de base: $12.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Clem – $3.99 (prix de base: $15.99)

– Cloud Gardens – $3.59 (prix de base: $17.99)

– Curious Expedition – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Curious Expedition 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Cursed to Golf – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Doom (1993) – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base: $4.99

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Double Dragon 4 – $3.49 (prix de base: $6.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $15.99 (prix de base: $39.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base: $14.99)

– Fe – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 1 + 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base: $14.90)

– Giga Wrecker Alt – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Grounded – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Highwater – $3.99 (prix de base: $19.99)

– ibb & obb – $1.99 (prix de base: $14.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Kaiju Wars – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO Bricktales – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Lonely Mountains: Downhill – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Lost in Random – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Minecraft – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Minecraft Dungeons – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Minecraft Legends – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Minute of Islands – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Moving Out – $7.49 (prix de base: $24.99)

– MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Narita Boy – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base: $39.99)

– No Man’s Sky – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Observer – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Ori and the Blind Forest – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Outlast 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Outlast: Bundle of Terror – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Owlboy – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Pentiment – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Phogs – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Postal Redux – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Quake – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Quake II – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base: $16.49)

– River City Saga: Three Kingdoms – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 3 Special – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 5 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Say No More – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Shantae – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $4.49 (prix de base: $29.99)

– SmileBasic 4 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– SnowRunner – $19.99 (prix de base: $39.99)

– SteamWorld Build – $17.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $3.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $1.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Stick it to the Man – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $20.09 (prix de base: $29.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Gardens Between – $2.99 (prix de base: $19.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base: $49.99)

– The Survivalists – $2.49 (prix de base: $24.99)

– The Testament of Sherlock Homes – $6.24 (prix de base: $24.99)

– This War of Mine – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Toki – $1.99 (prix de base: $9.99)

– TowerFall – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Unravel Two – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Wavetale – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)