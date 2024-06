Qui n’a jamais rêvé de traverser l’écran et de se retrouver plongé au cœur d’un film ? Sauver nos coéquipiers des glaces dans The Thing, s’extirper de l’aliénation dans l’Antre de la Folie ou encore aider Fox Mulder et Dana Scully dans un épisode des X-Files. C’est un peu ce que nous propose le jeu Outer Terror sur Switch.

La nuit des morts-vivants

Outer Terror est un mélange de jeu d’action, de jeu de tir, de jeu d’aventure avec un soupçon de roguelite. Le joueur incarne un personnage qui va se retrouver aux prises avec des hordes d’ennemis et qui va devoir tout faire pour s’en sortir vivant tout en accomplissant des missions qui lui seront demandées tout au long de son périple.

Le jeu a une particularité, notre héros récupère des tas d’armes pendant son périple, mais le joueur n’a pas à tirer, les tirs sont automatiques. Il suffit juste de se déplacer et d’aller là où l’aventure nous mène ou plutôt là où les hordes d’ennemis seront les moins nombreuses. Il va falloir survivre pour atteindre nos objectifs en esquivant les ennemis, en se déplaçant rapidement et en améliorant notre arsenal.

Notre arsenal se compose de six emplacements que l’on va remplir en prenant une arme ou une armure quand le choix nous est proposé. Par exemple, on va prendre un pistolet-mitrailleur, une hache, un gilet pare-balles et des mines anti-personnelles. Ensuite lorsqu’au cours de la partie, un nouveau choix entre trois armes se présentera à nous, il faudra soit augmenter au maximum une arme particulière, soit choisir de faire augmenter nos armes toutes à peu près en même temps. En plus des six armes fixes, le joueur a aussi droit à deux emplacements pour des objets qu’il pourra utiliser quand bon lui semble comme des soins, des répulsifs à ennemis ou encore des pièges à loups.

Le monstre de l’île

Outer Terror propose d’incarner au choix dix héros différents, et il faut les essayer tous car chacun a un pouvoir particulier qui se déclenche avec une touche spéciale et qui se recharge avec le temps. Rien que pour voir les dix armes spéciales, il va falloir lancer au moins dix runs du jeu.

Le jeu est composé de cinq niveaux qui ont chacun des spécificités, et dont le titre donne déjà un aperçu de ce qui nous attend. Ainsi, the Gray Death nous propose d’incarner un héros dans une petite ville des Etats-Unis qui se trouve envahie de créatures monstrueuses. Il faudra se frayer un chemin jusqu’au centre-ville et aider le scientifique qui se trouve là, mais aussi aider les autres survivants qui nous en feront la demande. Dans le niveau Kill Switch, on va se retrouver aux prises d’appareils électroniques qui ont été créés par l’entreprise Pretendla qui vend des cartes mères pour rendre la vie meilleure et qui ont décidé de se retourner contre les humains et de les exterminer. Le niveau Other Side commence dans un désert, et continue dans un labyrinthe à la recherche d’une âme prisonnière de l’autre côté de notre réalité. Dans la carte Incident Report, il va falloir traverser un laboratoire où ont lieu des expérimentations horribles. Enfin, dans la carte Frost Bite, on va parcourir une île enneigée en Alaska remplie de vampires, à la recherche de la vie éternelle.

Le récupérateur de cadavres

Chaque niveau est présenté avec des cinématiques en forme de comics. Cela donne un aspect rétro et désuet mais pas dénué de charme à l’ensemble. Ensuite, le jeu en lui-même est en pixel art vraiment réussi. Idem pour la musique qui colle parfaitement à l’ambiance de chaque niveau. On a vraiment l’impression d’être dans une bande-son de film. Notre personnage se déplace aisément dans les décors à l’aide du stick gauche. Le stick droit lui sert à diriger nos tirs vers l’endroit que l’on souhaite, mais si on ne l’utilise pas, notre personnage tire quand même dans toutes les directions, donc sur le plan de la maniabilité, Outer Terror est simple mais efficace.

Outer Terror étant un rogue lite, la mort est définitive, mais l’argent gagné au cours de chaque partie permet de débloquer des améliorations. Cela va de l’augmentation du kit de soins en passant par l’accès à des cocktails molotov, une tronçonneuse, des balles incendiaires, des balles explosives et autres joyeusetés bien utiles pour défourailler du monstre, du zombie ou du vampire. Il faut quand même noter que chaque run rapporte quelques dizaines voire centaines de dollars, mais que les améliorations coûtent le plus souvent plusieurs milliers de dollars, donc les débloquer toutes demandera pas mal de temps.

Dans les menus, une mention spéciale est à donner à la possibilité de passer son écran en mode CRT qui donne un aspect granuleux au jeu, comme si on jouait sur une télé cathodique des années 90.

Outer Terror est disponible sur l’eShop au prix de dix euros.