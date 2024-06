Vous souvenez vous des grandes rumeurs Nintendo entre 2013 et 2018 ? Des leaks qui se sont avérées vraies ? Nous savons maintenant que certaines d’entre elles sont apparemment fournies à un employé de Google qui fouinait dans des endroits où il n’aurait pas dû se trouver. ( voir l’article de VGC)

Selon un rapport de 404 Media, un employé de Google ayant accès au compte YouTube de Nintendo s’est servi pour jeter un coup d’œil furtif à diverses vidéos que Nintendo avait téléchargées et rendues privées. Les informations glanées dans ces vidéos ont ensuite été diffusées en ligne souvent via Twitter. Apparemment, ces leaks ont fait l’objet d’un entretien interne, et Google les a jugées « non intentionnelles », bien que nous ne sachions pas exactement ce que cela signifie.