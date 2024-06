La franchise Fallout est plus en vogue que jamais grâce au succès de la série sur Amazon Prime.

Ce triomphe « télévisuel » a entraîné une augmentation spectaculaire des ventes de plusieurs jeux Fallout et a suscité un engouement sans précédent autour de la franchise. On peut dire que Fallout traverse une véritable renaissance, ce qui a inspiré un fan à réaliser un portage très intéressant.

Un utilisateur de Reddit, Loopuze1, a expliqué qu’il a toujours voulu jouer au premier Fallout, mais que son ordinateur n’était pas assez puissant pour le faire fonctionner. Que faire quand on veut jouer à Fallout mais que son PC ne le permet pas ? On réalise un portage personnalisé pour la 3DS, bien sûr ! Il semble que le processus n’ait pas été trop compliqué, et apparemment, le portage fonctionne très bien.

Il est certain que Bethesda est ravi de voir autant de personnes parler de et jouer à Fallout en ce moment, mais on peut se demander s’ils approuveraient que des joueurs profitent d’un portage non officiel sur la 3DS. Cela dit, Loopuze1 montre comment faire fonctionner ce portage sur la 3DS avec des versions légalement achetées de Fallout, donc tout est en règle. Si vous souhaitez voir ce portage en action ou apprendre comment en profiter vous-même, vous pouvez consulter le fil de discussion original sur Reddit.