Et une compilation de picross par-ci, et un opus Story of Seasons par-là, sans oublier un épisode un tout petit peu différent des autres (mais pas trop)… En 2024, Jupiter ne chôme pas avec les picross. Et il n’est visiblement pas près de s’arrêter puisque nous avons reçu leur tout petit nouveau, PICROSS S NAMCO LEGENDARY edition, un opus cette fois-ci dédié à l’univers de Namco ! Le jeu débarque sur l’eShop de la Nintendo Switch le 30 mai 2024 au prix de onze euros. Est-ce une belle affaire ?

Un picross pour les nostalgiques

Comme son nom l’indique, PICROSS S NAMCO LEGENDARY edition est un jeu de picross. Le picross, c’est un type de puzzle dans lequel il va falloir remplir des cases afin de réaliser à terme un joli dessin.

Le jeu donne des indices en vous indiquant le nombre de cases à remplir par colonne et par ligne. Si sur la première colonne vous voyez un « 10 », il faudra colorier dix cases. Si la colonne indique « 4 5 », cela voudra dire qu’il faudra colorier quatre, puis cinq cases, avec une case de décalage minimum.

À partir de ces informations nous pouvons colorier case après case jusqu’à réaliser un magnifique dessin.

Ce PICROSS S NAMCO LEGENDARY edition est en hommage à l’entreprise japonaise Namco, et plus précisément sur certains jeux « historiques » comme Dig Dug (1982), Mappy (1983) ou encore Pac-Man (1980).

Le jeu nous amène à résoudre des puzzles thématiques qui raviront certainement les fans et les nostalgiques.

Comme toujours avec les jeux de Jupiter, l’accent est mis sur l’accessibilité. PICROSS S NAMCO LEGENDARY edition peut se jouer à la manette comme en tactile.

La difficulté est adaptée à tous les joueurs : nous pouvons aussi bien jouer en affichant les lignes à remplir ou sans aucune aide. Il existe des picross de tailles variées allant de grilles 5*5 à des grilles 40*30.

Il existe plusieurs modes de picross. Outre les picross « classiques », il y a le Mega Picross qui apporte une difficulté supplémentaire, le Color Picross qui demande de remplir des cases avec plusieurs couleurs ainsi que le Clip Picross qui demande de résoudre plusieurs picross classiques pour constituer un immense dessin.

Les habitués de la licence ne seront pas surpris par ce contenu qui, dans le fond, est identique à chaque jeu de picross réalisé par Jupiter.

Mais pas très bien réalisé

Ce fond est toujours aussi addictif, que vous soyez des passionnés de Namco ou bien des néophytes. Le picross est quelque chose de relaxant et d’addictif qui donne toujours envie de résoudre un puzzle de plus.

Pour onze euros, le contenu est dantesque et promet toujours des heures et des heures de réflexion.

Nous avons cependant l’impression que cette édition Namco est paresseuse, peu inspirée, et, à titre personnels, nous avons été déçus par certains aspects du jeu.

Déjà, il y a certains picross qui se répètent dans le mode classique et le « Mega Picross ». C’est assez frustrant car l’intérêt premier du picross est de découvrir le dessin à la fin.

Deuxièmement, il y a des animations placées derrière les picross qui sont censées faire plaisir aux nostalgiques. Malheureusement, et surtout en mode docké, ces animations détournent le regard du joueur qui cherche à se concentrer.

Finalement, les musiques rendront certes le joueur nostalgique mais il verra aussi à quel point ces dernières ne sont pas adaptées mais vraiment pas du tout à un jeu de réflexion.

Avoir un thème musical en 8-bit d’une à deux minutes qui se répète en boucle sur des puzzles qui se résolvent en trente minutes est très énervant.

Comme il n’y a que six thèmes pour tout le jeu, nous avons été obligés de jouer avec le son coupé.

Malgré ces défauts, PICROSS S NAMCO LEGENDARY edition reste un picross de qualité, à l’image des autres jeux de Jupiter. Les habitués passeront certainement leur chemin, lassés par le manque d’originalité et le peu de prises de risque des développeurs.

Ci-joint, une vidéo de quarante minutes de gameplay réalisée par nos soins qui permet de voir si le jeu vous tente ou non.