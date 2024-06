On aurait pu penser que la talentueuse équipe Asano de Square Enix était déjà bien occupée avec le développement de Dragon Quest III HD-2D et les sorties du premier Octopath Traveler sur les consoles PlayStation et d’Octopath Traveler 2 sur Xbox Series X|S. Mais comme souvent, Midori relance le suspense avec une nouvelle rumeur. Le leaker a déclaré que la Team Asano travaille également sur un autre jeu qui n’a pas encore été annoncé par la société et qu’il s’agirait d’une suite d’un jeu précédent qu’ils ont développé.

La Team Asano est une équipe de développement de jeux vidéo au sein de Square Enix, dirigée par Tomoya Asano. Elle est particulièrement connue pour ses contributions aux genres JRPG (jeux de rôle japonais) avec une esthétique rétro. L’équipe comprend, entre autres Tomoya Asano qui a débuté chez Square Enix en travaillant sur des projets tels que « Final Fantasy III » et « Final Fantasy IV » pour la Nintendo DS.

Dragon Quest HD-2D and Octopath Traveler are not the only new titles Team Asano is developing right now.

There is another title in development from Team Asano. It is a title that is a sequel to a previous title.

This is unannounced information.

