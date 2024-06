Découvrez la nouvelle aventure de Mario à se plier de rire dans Paper Mario : La Porte Millénaire, explorez une ville comme il vous plaît dans Little Kitty, Big City, découvrez l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en mai sur le Nintendo eShop.



Jeux présentés dans cette vidéo :

-Paper Mario : La Porte Millénaire « Remake »

-Animal Well

-Braid Anniversary Edition

-Little Kitty, Big City

-Lorelei and the Laser Eyes

-Sclash

-Lysfanga : The Time Shift Warrior