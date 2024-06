Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 5 juin 2024 : Jebediah Chaste n’a qu’un seul objectif : vous éliminer, vous et votre équipe de hors-la-loi. Pensez-vous avoir ce qu’il faut pour déjouer les plans du magnat et quitter la galaxie en vie (tout en ramassant du butin au passage, bien sûr) ?

Il est bientôt temps de vous mettre à l’épreuve, car l’épopée FPS tactique Wild Bastards de Maximum Entertaiment et du développeur Blue Manchu sera lancée sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 12 septembre prochain :

Ajoutez le jeu à votre liste de souhaits sur Steam dès aujourd’hui et jouez à la nouvelle démo pour avoir un avant-goût de l’aventure pendant le Steam Next Fest à partir de lundi prochain :

https://store.steampowered.com/app/1660840/Wild_Bastards/

La bande-annonce d’aujourd’hui, dévoilant la date de sortie du jeu, présente les hors-la-loi que vous devrez gérer en naviguant dans le cosmos. Chacun de ces félons possède ses propres compétences que vous devrez entretenir et ses relations avec les autres Bâtards que vous gérerez (ou ruinerez, si vous n’êtes pas prudent). Que vous éliminiez des ennemis à droite et à gauche grâce à la vitesse fulgurante (et aux appendices supplémentaires) de Spider Rosa, que vous brûliez le champ de bataille avec les poings enflammés de Smoky ou que vous fassiez mouche avec les flèches explosives de Fletch, ces hors-la-loi devront travailler ensemble et se battre bec et ongles et… ce avec quoi les fantômes se battent, pour s’en sortir indemnes.

Dans Wild Bastards, les hors-la-loi sont chassés et presque éradiqués par Jebediah. Après avoir tué tous les Bâtards sauf deux, ses dernières cibles sont miraculeusement sauvées par un mystérieux vaisseau spatial doué de conscience, le Drifter. Les Bâtards fuient une confrontation intenable et explorent une galaxie en constante évolution et anarchique, regorgeant d’armes précieuses et de butins, ainsi que de destins macabres, dans une grande tentative de ressusciter leurs compatriotes tout en survivant un jour de plus.

Constituez un gang de 13 criminels jouables et au talent unique, gérez les relations entre eux et guidez leur évolution. Jonglez avec les blessures et les querelles tout en traçant votre chemin à travers la galaxie, en explorant et en pillant des planètes et, bien sûr, en tirant sur tout ce qui se met en travers de votre route. La campagne de Wild Bastards débloque également un mode Défi qui ajoute des modificateurs et un défi de plus en plus élevé pour garder les hors-la-loi sur le qui-vive.