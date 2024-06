Yooka-Laylee est sorti le 11 avril en 2017 sur steam, il était énormément attendu et certains ont été déçu malgré certaines qualités qui n’ont pas réussi à capter l’attention des fans de Banjo&Kazooie.

Il a reçu une « suite » qui reprenait le gameplay de Donkey Kong Country qui a énormément plus à tout le monde.

Rappelons-le qu’à la base Playtonic Games est une équipe de développeur qui ont, pour un certain nombre, travaillé à Rareware les créateurs de Donkey Kong Country et Banjo&Kazooie (et bien d’autre). Le but de Yooka-Laylee était de relancer la flamme éteinte de Rareware qui n’a pas tout de suite conquis.

Maintenant ils ont pu développer et éditer de nombreux jeux avec Playtonic Friends, nous avons pu voir des réussites de leur part (Lil Gator Game, Demon Turf et Blossom Tales II).

A la surprise de tout le monde, un remake du 1er jeu qu’ils ont fait nommer Yooka-Replaylee. Dans la vidéo annonçant ce remake, il propose une amélioration des graphismes, une meilleure caméra, une amélioration des contrôles, des nouvelles capacités et des nouveaux défis à accomplir.

Normalement il devrait y avoir d’autre amélioration prévue, mais ils n’ont pas donnée plus d’information pour l’instant. On espère que le jeu sortira sur tous les supports, car pour l’instant il est seulement annoncé sur steam et sans date de sortie.