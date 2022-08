Amoureux des grandes aventures dans un style rétro ? Vous êtes au bon endroit. Il est peu probable que vous soyez passés à côté du grand Blossom Tales, premier du titre. Particulièrement inspiré par l’univers de Link et de toute sa clique, le premier opus, sorti en 2017, a su faire parler de lui avec éloges, grâce à toutes ses qualités indéniables. L’intérêt pour la suite de cette aventure était donc réelle, et une importante communauté de joueurs a attendu avec impatience de reprendre les armes avec les acolytes Chrys et Lily. Aurons-nous à nouveau droit à une épopée digne de ce nom, avec de nombreux donjons, des monstres plus ou moins dociles, et des coffres par dizaines dont il nous tarde déjà d’en découvrir les moindres secrets ? Pour le savoir, poursuivez votre lecture… Et (re)découvrez cet univers addictif !

Développé par Castle Pixel, LLC et édité par Playtonic Games, Blossom Tales 2 : The Minotaur Prince prend place plusieurs centaines d’années après la première aventure (dont nous vous invitons à découvrir le test ICI). Pour autant, aucune crainte si vous n’avez pas parcouru le premier opus : malgré quelques références, vous ne serez pas en difficulté. Et puis vous aurez tant et tant à faire…

Père Castor, raconte nous une histoire…

Chrys et sa sœur Lily se retrouvent auprès de leur grand-père, prêt à leur conter une graaaaaande histoire, tandis que le feu crépite non loin de là. Le roi Minotaur est de retour, et avec lui, une grande aventure soucieuse de mettre en scène les deux enfants dans des situations particulièrement haletantes au cours desquelles ils ne manqueront pas d’intervenir. Ce fil rouge confère au jeu une certaine légèreté régulière, avec de nombreuses interventions des bambins qui tiennent à donner leur avis, quitte à changer quelque peu l’histoire. Ainsi, tandis que vous serez prêts à combattre quelques ennemis belliqueux, vous devrez choisir votre type de monstres à affronter… Êtes-vous plutôt loups hargneux ou escargots cracheurs de bave toxique ? À vous d’écrire cette belle histoire, tout en écoutant toutes les interjections des deux bambins. Chaque aventure sera donc unique, selon le choix des joueurs.

La fête lunaire sera le siège de votre arrivée sur le jeu. La prise en main est très aisée, avec un déplacement facile du personnage (Lily), malgré une petite lenteur qu’il est possible de souligner au début de l’aventure. La fête bat son plein, et Lily (vous), est invitée à participer à toutes sortes de jeux. Véritables prétextes pour prendre en main le jeu, vous êtes conviés à tester diverses manipulations, y compris l’usage de votre épée de bois. Oui, il faudra s’en contenter pour le moment !

Comme à l’accoutumée, frère et sœur se querellent… Et tandis que vous faites sortir votre rage et proférez des paroles que vous regretterez rapidement pour que votre frère disparaisse, votre souhait insensé devient réalité : Chrys est fait prisonnier par le roi Minotaur. Il va falloir devenir très très fort avant de se rendre jusqu’à lui et tenter de délivrer votre frangin…

Pour commencer, il est indispensable de changer cette épée de breloque pour une arme un peu plus solide… L’aventure commence les amis, toujours commentée par les deux bambins autour du feu !

Une petite fille sans peur…

N’écoutant que votre courage, vous allez parcourir de multiples contrées afin de gagner en puissance et en maîtrise, avant d’espérer retrouver votre frère.

Pour y parvenir, le jeu s’articule autour de nombreux donjons, mettant en scène de multiples casse-têtes qui ne devraient pas poser trop de soucis aux amateurs. Rejoindre des leviers, traverser des chemins dans un ordre bien spécifique, retrouver des clefs… Sont autant d’aspects redondants (et assez classiques). Néanmoins, tandis que vous déambulez de donjons en donjons, Lily devient de plus en plus compétente, avec un arsenal de capacités qui s’étoffe rapidement et avec bonheur. En effet, si l’aventure peut sembler un peu cloisonnée lors des premières heures, elle s’intensifie et s’enrichit lourdement par la suite. L’épée de bois est rapidement remplacée par une arme plus solide, l’arc viendra aussi rejoindre votre besace, ainsi que des bombes, brassards pour vous permettre d’avancer dans l’eau sans vous noyer… Et tant d’autres que nous ne vous dévoilerons bien entendu pas. À vous de jouer !

Afin de parfaire cette panoplie déjà bien fournie, Lily parviendra rapidement à devenir multitâche. Rien ne l’arrêtera (quel plaisir de tout saccager sans conséquence !), les potions seront préparées avec simplicité une fois tous les ingrédients réunis, la pêche sera une simple formalité, la collecte une nécessité agréable. Le soft fourmille en effet de collectables. Fauchez l’herbe, brisez toutes sortes de jarres et de tonneaux, tuez vos ennemis de quelques coups bien placés, tandis que vous brandissez votre bouclier au bon moment pour parer les quelques attaques… Et votre inventaire débordera rapidement de tout le nécessaire pour confectionner les précieuses potions, mais aussi pour faciliter le troc qui vous délivrera de précieuses ressources. Et notamment des fragments de cœur…

… Et sans reproche !

À l’image de son modèle, la vie de Lily est symbolisée par des cœurs au sommet gauche de l’écran. Pas de cœur, pas de vie ! La mort reste néanmoins très peu punitive… Et l’histoire contée par grand-père reprend rapidement pour le plus grand plaisir des petits (et des grands, nous).

Bien entendu, Lily ne dispose que de quelques cœurs au début de la partie. Il est néanmoins fort aisé de lui administrer davantage de vie : soit par le gain d’un cœur d’ores et déjà complet (notamment après un gros combat de boss), soit par le gain de 4 fragments de cœur. Les fragments peuvent être découverts dans des coffres, achetés ou même échangés. En outre, le moindre brin d’herbe peut laisser découvrir un petit cœur afin de régénérer votre vie. En d’autres termes, Blossom Tales 2 ne cherche pas singulièrement à enquiquiner le joueur avec une difficulté effroyable. Installez-vous. Profitez. Et profitez encore !

Non loin de vos cœurs de vie siège votre barre d’énergie. Verte et parfaitement identifiable, cette dernière se vide sous l’effet de certaines actions, comme les roulades ou le tir à l’arc. Une certaine vigilance est ainsi à porter à cette petite barre… Une petite barre qui pourra elle aussi être rallongée en accumulant des cristaux verts.

Lily fait preuve d’une grande solidarité et n’hésite pas à venir en aide à qui le souhaite. De nombreuses quêtes secondaires viennent se greffer à l’histoire principale, et épaississent ainsi sensiblement la durée de vie (pourtant déjà confortable et dépassant sans difficulté la dizaine d’heures). N’hésitez donc pas à discuter avec les habitants des environs (le soft est totalement disponible en français !), ces derniers pourraient bien vous révéler quelques informations importantes, vous offrir quelques présents, ou bien vous demander de l’aide. Par ailleurs, les villageois et autres pèlerins ne se perdent pas dans de grands discours, vous ne serez pas ensevelis sous les flots de paroles. Enfin, l’humour est saupoudré avec bonheur…

Conte pour petits et grands

L’aventure ne manque pas de surprises… Aussi bien dans ses faits marquants que dans ses actions mêmes dans le jeu. Certains aspects rappellent sans mal les grandes lignes directrices des « Zelda Like », mais l’aventure parvient sans mal à tirer son épingle du jeu par son univers particulièrement addictif, sa difficulté accessible, et les multiples tâches à réaliser.

Les développeurs ont fait le choix d’aider le joueur à avancer, sans nécessairement le tenir sans cesse par la main pour autant. Ainsi, votre inventaire comporte de nombreuses informations, aussi bien par la retranscription des anciens dialogues, que par la présence d’une carte utile et soulignant le lieu important pour avancer dans l’histoire principale. Aussi, un système de téléportation (via un vol en montgolfière) permet un voyage rapide d’un point remarquable à un autre. Seul impératif : l’avoir déjà visité une première fois pour en débloquer le vol. Une certaine liberté est ainsi perceptible (d’autant plus forte en avançant dans le jeu, tandis que Lily gagne en capacités), et laisse le joueur découvrir toutes les petites surprises dissimulées.

L’inventaire est bien entendu le siège de tout le petit bazar que vous collectez au cours de votre périple, y compris les armes et les outils précieux. Ces derniers peuvent être utilisés rapidement en les disposant dans votre barre d’action. L’action est simple et facile, même s’il nous faut reconnaître que nous avons parfois inversé quelques touches ou fait exploser des bombes dans notre frimousse. Des bombes qui, soulignons le tant ce détail nous a séduit, sont disponibles de façon illimitée dans notre inventaire. Tout comme les flèches. Gardez un œil sur votre énergie, et tout ira parfaitement bien !

Un bien joli livre d’images

Puisque l’aventure est proposée aux joueurs sous la forme d’un conte autour du feu, nous sommes en droit d’attendre de jolis graphismes (une histoire pour enfants, c’est encore mieux si c’est mignon, n’est-ce pas ?). S’il ne faut effectivement guère s’attendre à des graphismes dignes des plus grandes prouesses visuelles sur Switch, la réalisation de Blossom Tales 2 reste réussie et dotée d’un certain charme rétro. Les personnages et le bestiaire ne manquent pas de couleurs, tout comme les environnements qui parviennent à se distinguer selon les milieux. Le désert, par exemple, ressemble bel et bien au désert, avec ses monstres faits de cactus plus ou moins costauds.

Le charme est tel que nous avons été touchés par cette belle et grande histoire qui parvient à mettre en scène les enfants avec beaucoup de douceur infantile, puisque les bambins ne sont jamais bien loin, prêts à intervenir si l’histoire commence un peu à déraper. C’est original. C’est mignon. C’est plaisant !

Les mélodies s’inscrivent dans cette même lignée, avec une musique accompagnant nos pérégrinations agréables, qui parvient à rentrer dans la tête pour conférer une véritable identité au soft. Les bruitages sont sans fausse note et reproduisent des sons cohérents avec l’action en cours. Après toutes ces heures à arpenter l’univers de Blossom Tales, nous n’avons pas grand reproche à lui faire si ce n’est une similarité avec son modèle précédemment cité… L’aventure n’en reste pas moins belle et pleine de surprises, séduisante pour toutes celles et ceux qui accrochent à cet univers rétro mais finalement toujours aussi addictif.

Blossom Tales 2 : The Minotaur Prince est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 13 euros environ. Une version boîte devrait être disponible prochainement.

Le saviez-vous ?

Castle Pixel est une société canadienne de développement de jeux vidéo. Elle est à l’origine des deux Blossom Tales (The Minotaur Prince et The Sleeping King), mais aussi du jeu PC Rex Rocket. Ce dernier, sorti en 2014, est un jeu de type Action/Plate-forme. La société porte parfaitement bien son nom ! Les petits personnages de Rex Rocket nous rappellent quelque peu ceux de Blossom Tales…

Conclusion 7.7 /10 Quand il devient difficile de décrocher l'écran de la Switch, c'est plutôt bon signe... Blossom Tales 2 : The Minotaur Prince devrait sans mal procurer cette sensation aux joueurs amateurs des grandes aventures dans cet esprit rétro qui ne prend pas une ride malgré les années. L'aventure cumule les bons points, même si le déjà-vu ne peut être ignoré. Les multiples donjons et leurs innombrables casse-têtes devraient stimuler petits et grands, en quête d'univers remplis d'interrupteurs, de clefs et autres blocs coulissants, avant de s'en aller frapper la grosse bête finale. Les compétences du joueur viennent à s'étoffer progressivement, donnant toujours plus de matière à l'aventure qui prend de plus en plus d'épaisseur au fil des heures. La difficulté est bien dosée et permet d'avancer avec plaisir dans l'aventure. Les missions secondaires permettent de rallonger sensiblement la durée de vie, sans oublier les centaines de petites babioles à collecter, les sessions de pêche au bord de l'eau, mais aussi toutes ces jarres à dégommer, et ces dizaines de coffres à découvrir, parfois dans des zones secrètes. Blossom Tales 2 est une petite pépite... Ne la manquez pas ! LES PLUS Une belle et grande aventure qui séduira les adultes, mais aussi les adolescents qui pourraient bien prendre un grand plaisir à arpenter ces territoires jonchés de surprises.

Une belle et grande aventure qui séduira les adultes, mais aussi les adolescents qui pourraient bien prendre un grand plaisir à arpenter ces territoires jonchés de surprises. De nombreuses compétences à découvrir au gré des réussites du joueur.

De nombreuses compétences à découvrir au gré des réussites du joueur. De nombreux collectables et des dizaines de coffres un peu partout, qui donnent envie de fouiner l'ensemble du territoire... Et même des maisons !

De nombreux collectables et des dizaines de coffres un peu partout, qui donnent envie de fouiner l'ensemble du territoire... Et même des maisons ! Des graphismes rétro, mais non dénués de charme.

Des graphismes rétro, mais non dénués de charme. Bonne prise en main générale.

Bonne prise en main générale. Bonne durée de vie pour un tarif très abordable.

Bonne durée de vie pour un tarif très abordable. Traduction française disponible, et même un peu d'humour ! LES MOINS Forcément, une impression de déjà-vu... Détail de la note Graphismes 0

Musiques et bruitages 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Originalité 0

Addictif 0