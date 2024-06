Aujourd’hui, NCSoft a annoncé qu’il allait commencer à déployer Battle Crash dans le cadre d’un lancement Early Access pour le jeu. Le pré-enregistrement ne semble pas être disponible, mais il arrivera le 27 juin 2024. Vous vous souvenez peut-être de Battle Crush pour l’avoir vu apparaître lors d’un Nintendo Direct l’année dernière.

Les Calixers, élus des dieux, entrent dans une bataille d’action acharnée ! Osez relever le défi du combat en temps réel à 30 joueurs, où seuls les vrais maîtres de l’action survivront ! Plongez dans des scènes d’action créatives et époustouflantes, d’un style totalement inédit ! Le but ultime de Battle Crush est d’affronter jusqu’à 29 autres joueurs du monde entier et de devenir le dernier survivant. Chaque instant est une lutte acharnée avec des parties rapides de 7 à 8 minutes pour décider du vainqueur. Survivez jusqu’au bout au milieu des assauts ennemis dans un environnement en constante évolution.

Un style de combat unique qui ajoute du plaisir à la compétition

Battle Crush est un jeu facile à apprendre, mais bien moins à maîtriser. Il existe jusqu’à 6 compétences d’action différentes pour maximiser votre expérience en matière d’action dont une « Attaque légère » composée de mouvements courts et de combos, une « Attaque puissante » qui envoie vos ennemis voler loin avec des mouvements longs, une « Ultime » qui confère un état d’invincibilité pendant son exécution, une « Attaque d’esquive » pour lancer une attaque surprise après une esquive rapide, et bien d’autres encore.

Recherchez les coffres au trésor et les objets dissimulés un peu partout sur le terrain. Les objets augmentent vos chances de survie, tandis que les équipements renforcent encore plus la puissance de votre personnage. Les armes mythiques obtenues en déverrouillant les coffres au trésor offrent une puissance extraordinaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Rencontrez des Calixers bien connus tels que Poséidon, Hadès, Méduse, Hermès, et bien d’autres, de retour avec des visuels encore plus époustouflants. Choisissez votre Calixer préféré parmi une variété de personnages fascinants dotés d’une histoire captivante et de compétences d’action uniques, pour devenir le héros de la bataille !

Des modes de jeu variés