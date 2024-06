Une nouvelle sensi-tionnelle pour les possesseurs de Nintendo Switch, qui vont pouvoir entrer sur le terrain du jeu de football le plus amusant qui soit !

Londres, Royaume-Uni – 7 juin 2024 – Sociable Software Ltd, une nouvelle société de jeux travaillant avec les créateurs de la franchise Sociable Soccer, est fière d’annoncer la sortie de Sociable Soccer 24 sur Nintendo® Switch™ dès aujourd’hui ! Les titre est disponible à la fois en cartouche physique et au téléchargement numérique, et les versions PlayStation® et Xbox® seront également lancées sous peu.

Avec la licence FIFPRO™ apportant plus de 12 000 joueurs sur le terrain, seul Sociable Soccer 24 propose un mélange enivrant d’authenticité et de gameplay addictif façon arcade, qui manque tant aux autres jeux de foot.

Ne vous laissez pas tromper par la facilité de prise en main de Sociable Soccer 24. Le jeu est certes accessible, mais difficile à maîtriser, offrant un gameplay rapide et stratégique apprécié par des millions de joueurs ; exactement ce que vous attendez d’une équipe ayant un héritage aussi riche dans le domaine du football vidéoludique.

Pour Sociable Soccer 24, Stefano Sensi, l’international italien et joueur de l’Inter Milan, est fièrement présenté comme notre joueur vedette, mais ce n’est qu’un des milliers de footballeurs célèbres jouables.

Jon Hare, directeur créatif chez Sociable Software Limited, commente : « En tant qu’ancien jeu n° 1 sur Apple® Arcade™, et déjà populaire sur Steam®, nous sommes ravis que le moment soit enfin venu pour les joueurs de console d’obtenir une part de l’action, en commençant par la version Nintendo Switch, disponible dès aujourd’hui. Nous pensons que le gameplay de Sociable Soccer 24, axé sur l’action, convient parfaitement aux joueurs sur consoles, qui sont nombreux à souhaiter un choix sérieux en matière de jeux de foot. Sociable Soccer 24 ne ressemble à aucun autre titre du genre, et avec des héros sous licence, un gameplay incroyablement addictif et de l’action non-stop, nous sommes impatients d’accueillir les amoureux de beau jeu sur consoles dans Sociable Soccer 24. »

Bourré de fun, de fonctionnalités et d’action footballistique, Sociable Soccer 24 vous offre des tonnes de choses à apprécier. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus remarquables du jeu :

Plus de 12 000 joueurs professionnels sous licence FIFPRO à collectionner et à améliorer.

à collectionner et à améliorer. Contrôlez et gérez votre équipe sans loot boxes ni achats intégrés.

sans loot boxes ni achats intégrés. Système de ligue en ligne à 10 divisions à escalader et à conquérir.

à escalader et à conquérir. Données à jour sur les joueurs, les équipes et les compétitions pour 1 400 équipes à travers le monde.

pour 1 400 équipes à travers le monde. Plus de 80 trophées de foot international à gagner.

à gagner. Un jeu d’arcade rapide et intuitif , à la fois facile à prendre en main et difficile à maîtriser.

, à la fois facile à prendre en main et difficile à maîtriser. Un mode multijoueur local génial , comme au bon vieux temps !

, comme au bon vieux temps ! Des matchs JcJ en ligne contre des amis ou des adversaires aléatoires **.

contre des amis ou des adversaires aléatoires **. Des matchs de clan, dans lesquels vous représentez le club que vous aimez contre des supporters rivaux.

que vous aimez contre des supporters rivaux. Les modes de jeu Match amical, Carrière et Trophée sont tous inclus.

sont tous inclus. 3 façons de jouer : Coach (regardez seulement), Simple et Hardcore.

: Coach (regardez seulement), Simple et Hardcore. 5 arbitres uniques , chacun avec une personnalité différente, pour maintenir la pression.

, chacun avec une personnalité différente, pour maintenir la pression. Chat et emojis pendant les matchs pour taquiner l’adversaire !

pour taquiner l’adversaire ! Systèmes d’effets de balle, de tirs puissants, de sprint et d’énergie.

** pour PC uniquement, le jeu en ligne sera bientôt disponible sur console.