Aujourd’hui, lors du premier IGN Live, Nightdive Studios – développeur renommé de remasters de jeux vidéo et filiale d’Atari®, l’une des marques grand public et l’un des producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde – a annoncé un retour macabre dans le décor glaçant de l’un des films d’horreur les plus influents de tous les temps avec The Thing : Remastered. Créé en collaboration avec Universal Products & Experiences, Nightdive Studios sortira The Thing : Remastered en version numérique sur Windows PC via Steam, PlayStation® 4|5, Xbox One et Series X|S, et Nintendo Switch dans le courant de l’année.

The Thing : Remastered est une restauration fidèle du jeu de tir culte de 2002 à la troisième personne, inspiré du film d’Universal Pictures de 1982, The Thing. Nightdive Studios a adapté ce classique horrifique à l’ère moderne grâce à son moteur KEX Engine propriétaire, afin de pouvoir jouer sur les appareils de jeu de la génération actuelle jusqu’à une résolution de 4K à 120FPS. Les améliorations apportées aux modèles de personnages, aux textures et aux animations ont été réalisées à la main par Nightdive Studios, avec l’implémentation d’un rendu 3D avancé pour une mise à jour de l’éclairage et des effets atmosphériques – pour une remasterisation pleine de suspense et de détails dégoûtants qui réanime ce jeu palpitant pour le public moderne.

« Chez Nightdive Studios, nous sommes nombreux à être de fervents fans du genre horrifique, c’est donc un honneur incroyable de travailler dans l’univers de l’emblématique The Thing », a déclaré Larry Kuperman, directeur du développement commercial de Nightdive Studios. « Le film de 1982 est un chef-d’œuvre et l’une des œuvres d’art les plus marquantes du genre horrifique. Avec The Thing : Remastered, nous rendons hommage à cet héritage et au jeu incroyable de Computer Artworks inspiré de l’histoire qui a permis d’étendre encore plus l’univers du film. »

Dans la toundra arctique gelée, un mystérieux extraterrestre métamorphe a éliminé l’équipage du centre de recherche U.S. Outpost #31. Dans The Thing : Remastered, les joueurs enfilent les bottes du capitaine J.F. Blake, chef d’une équipe de sauvetage des forces spéciales de l’armée américaine envoyée pour enquêter sur les événements à glacer le sang qui se sont déroulés dans le film original The Thing. Piégé par les éléments et menacé d’être infecté par une horrible entité, Blake doit garder son équipe unie pour survivre en gagnant leur confiance et en s’assurant que leur peur et leur paranoïa ne prennent pas le dessus sur eux… ou sur lui-même.

Caractéristiques principales :