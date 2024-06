Capcom donne un nouvel aperçu de la version remastérisée de Monster Hunter Stories 1 avec une nouvelle bande-annonce. Monster Hunter Stories 1 sera lancé sur Switch le 14 juin 2024 (voir notre preview ici).

Sorti pour la première fois sur Nintendo 3DS en octobre 2016 au Japon, Monster Hunter Stories aura droit à un remaster HD sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Disponible le 14 juin dans le monde entier, la version Nintendo Switch du jeu propose des doublages (anglais et japonais), du nouveau contenu (comme le Bonus Museum), et tout le contenu jamais sorti pour la version originale.

Monster Hunter Stories est un JDR qui vous invite à plonger dans le monde de Monster Hunter tout en développant cet univers d’une manière originale et passionnante ! Cette fois, vous ne chassez plus les monstres, vous les élevez ! Dans cette histoire profonde qui met à l’honneur des héros appelés les Riders, vous vivez au côté de monstres et formez avec eux des liens pour la vie. Le premier opus de la série Monster Hunter Stories revient, entièrement doublé en japonais et en anglais. Le jeu propose aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme le nouveau mode du musée qui permet d’écouter des morceaux de musique et d’admirer les illustrations conceptuelles. Vous vous enfoncerez ainsi toujours plus avant dans le monde de Monster Hunter Stories.

L’histoire :

Vous incarnez le héros qui a vu le jour dans un village de Riders, ces gens qui vivent de l’élevage de monstres. Au fil du temps, vous allez surmonter épreuves et péripéties, puis quitter votre village natal pour partir à l’aventure. Votre destination, c’est le monde des chasseurs, qui gagnent eux leur vie en abattant des monstres. Malgré le choc des cultures, vous apprendrez à vivre et à coopérer avec les chasseurs, jusqu’à un jour réussir à rapprocher ces deux communautés aussi différentes.

La situation vire au drame lorsqu’une calamité connue sous le nom du fléau noir apparaît et menace le monde entier et des existences paisibles et tenues pour acquises… Riders et Hunters seront mis à rude épreuve face à ce péril.

La clé de la survie du monde réside dans la gemme de l’amitié et son pouvoir caché, comme dans la « légende de Redan » qui détaille le secret bien gardé des origines des Riders ! Tout au long de ce voyage épique, vous découvrirez le vrai sens de l’amitié qui se renforcera de pair avec les liens que vous tisserez ! Une histoire d’amitié et de triomphe vous attend – plongez dans le monde de Monster Hunter Stories !

Les fonctionnalités du jeu :

Un JDR au tour par tour dans le monde de Monster Hunter, avec un système de combat stratégique et intuitif qui sera facile à prendre en main même si les jeux d’action vous posent des problèmes. Lancez des attaques puissantes, rapides ou techniques pour identifier, puis contrer, les tactiques de vos adversaires. Infligez-leur des dégâts importants et remportez la victoire ! Remplissez votre jauge d’amitié pour utiliser des compétences ou essayez les talents d’amitié uniques de vos Monsties !

Domptez des monstres populaires de la série pour en faire vos Monsties ! Utilisez les capacités de vos compagnons pour faciliter vos explorations, faites éclore les œufs que vous trouvez, et transformez toujours plus de monstres en Monsties ! Vous retrouverez nombre de créatures populaires de la série Monster Hunter, tels le Zinogre, le Nargacuga et le Lagiacrus. Vous participerez aussi au Rite de transmission afin d’éveiller les capacités latentes des Monsties. Élevez ainsi des Monsties uniques et affrontez de puissants ennemis !

En ligne, créez un groupe puissant avec vos Monsties et partez au combat avec d’autres joueurs !

Nouvelles fonctionnalités :