Arranger : A Role-Puzzling Adventure a maintenant une date de sortie. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch le 25 juillet 2024, comme l’a annoncé Furniture & Mattress.

Vous vous souvenez peut-être que Arranger : A Role-Puzzling Adventure a été dévoilé lors d’un Nintendo Direct en début d’année. Furniture & Mattress avait promis une sortie estivale, et le studio tient son engagement initial.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure raconte l’histoire de Jemma, une marginale quittant sa petite ville pour partir à la découverte d’elle-même. Au-delà des frontières étouffantes de son univers douillet, elle va découvrir un monde inspirant, mais dominé par la peur et par une force « statique » immuable. Parviendra-t-elle à bouleverser cette culture stagnante pour y trouver sa place ?Le jeu se déroule sur une « grille » unique et interconnectée pour mêler astucieusement déplacements, exploration et combat. Lorsque Jemma bouge, c’est tout le monde qui bouge avec elle, provoquant une joyeuse sensation de chaos et un flot continu de petites énigmes intelligemment conçues pour exploiter et détourner la mécanique centrale.

Caractéristiques :