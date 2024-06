Si vous souhaitez obtenir la version ultime de DREDGE sous forme physique, vous devez précommander l’édition collector complète de DREDGE, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2024.

Vous pouvez précommander dès aujourd’hui ce pack à 100 $, qui comprend les éléments suivants :

Boîte collector Poster double face Carte (papier pierre A3) Réplique du signe de ruine Carnet des espèces de poissons Pièce double face Message du développeur



DREDGE est une aventure de pêche solo acclamée par la critique et dotée d’un sinistre courant sous-jacent. Capitaine de votre chalutier, explorez une série d’îles isolées et leurs profondeurs pour découvrir ce qui s’y cache. Vendez vos prises aux habitants et accomplissez des quêtes pour en savoir plus sur le passé trouble de chaque région. Équipez votre bateau d’un meilleur matériel pour sonder les profondeurs et naviguer vers des terres lointaines, mais gardez l’œil sur l’heure. Vous pourriez ne pas aimer ce qui vous attend dans l’obscurité…

De plus, une bande-annonce dévoile en avant-première mondiale Dredge : The Iron Rig, le prochain pack DLC de Dredge, l’aventure de pêche indépendante et horrifique de Black Salt Games. The Iron Rig sera lancé le 15 août 2024.

The Iron Rig est la deuxième extension officielle de Dredge, une aventure de pêche cosmique et horrifique avec un sinistre courant sous-jacent. Ce contenu ajoute une nouvelle destination constructible avec sa propre histoire, ses propres objets et ses propres adversités, que vous pourrez découvrir à n’importe quel moment de votre aventure.

Rassemblez, fabriquez et livrez votre chemin à travers les mystères de The Iron Rig, en revisitant les zones de DREDGE pour enquêter sur les anciennes perturbations qui agitent les profondeurs. Aidez l’Ironhaven Corporation à construire des installations qui débloqueront des objets, des gadgets et bien d’autres choses encore, mais pourquoi sont-ils vraiment là ?