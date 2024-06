Que vous soyez en quête d’aventure ou de tranquillité, vous trouverez certainement votre bonheur dans le titre coloré et charmant Garden of the Sea [Page Steam]. Dans le cadre du Wholesome Direct organisé plus tôt dans la journée, le développeur Neat Corp et l’éditeur Creature ont révélé que le jeu, qui n’était jusqu’à présent disponible qu’en VR, sortira désormais dans un format non VR sur PC via Steam et sur Nintendo Switch dans le courant de l’année ! Dans Garden of the Sea, vous vous réveillez sur une petite île dans un monde magique. Depuis une perspective à la première personne, cultivez votre jardin, nourrissez les créatures locales, améliorez et meublez votre maison ou partez à l’aventure à travers les mers pour explorer d’autres îles et récolter de nouvelles ressources. Ce monde est fait pour vous.

Vous vous réveillez sur une petite île, sans autre compagnie que les animaux locaux et le clapotis des vagues. Il est temps de vous sentir chez vous !,,Garden of the Sea est une simulation de vie décontractée dans laquelle vous jouez, créez et explorez à votre propre rythme. Découvrez de nouvelles îles et percez les mystères de l’océan et de ses habitants, ou restez où vous êtes et laissez les choses suivre leur cours. Dans tous les cas, vous vous en sortirez très bien. Il n’y a pas d’état d’échec ici, juste différentes façons de gagner.