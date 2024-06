Une force mystérieuse transforme les gens canons autour de vous en superhéros ou en super criminels, vous y compris ! TEXTEZ, DRAGUEZ et AFFRONTEZ vos amis comme vos ennemis.

Annoncé dans le cadre du Future of Play Direct, le jeu de combat au tour par tour Nova Hearts est confirmé pour arriver sur Switch ainsi que sur d’autres plateformes quelque part cette année.

Développé par Lightbulb Crew (Othercide), Nova Hearts mélange les genres avec des éléments de simulation de rencontre, des batailles au tour par tour et une dose de cosmique pour quelque chose d’unique et qui s’éloigne de la noirceur de son jeu précédent, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous. Une force mystérieuse ayant transformé tout le monde en super-héros ou en méchants, vous utilisez votre téléphone pour interagir avec la communauté, canaliser vos nouveaux pouvoirs, nouer des relations et, finalement, vous battre contre de sexy néfastes. Le meilleur type de bons à rien.

Transformez-vous en vos alter ego cosmiques et utilisez vos pouvoirs uniques pour affronter des ennemis venus d’une autre dimension. Manipulez la chronologie pour planifier des attaques et des combos avec votre équipe d’alliés surpuissants, puis laissez vos émotions se déchaîner sur vos adversaires pour leur infliger des dégâts dévastateurs ! Coopérez via les combos pour optimiser votre stratégie et débloquez de nouveaux pouvoirs en progressant pour venir à bout des super criminels et de leurs sbires.

Meilleurs ennemis ? Amants rivaux ? Premier amour ? Explorez divers types de relations avec des civils, des amis et des ennemis ! Discutez par textos ou en personne, sortez avec eux et décidez comment faire évoluer vos liens. Générez chez eux de l’affection, de l’approbation ou du désaccord à travers vos choix, qui auront un impact sur vos relations dans l’histoire et débloqueront de nouveaux combos en combat.

Votre téléphone est votre lien privilégié avec votre communauté et vos pouvoirs ! Percevez avec finesse vos rapports avec le monde, votre ville et vos contacts grâce à un ensemble d’applications. Suivez la progression de vos relations, développez vos compétences magiques et ne ratez aucun des derniers potins locaux.

Quand vous avez décidé de rentrer dans votre ville natale, vous ne vous attendiez pas à ce que les choses aient beaucoup changé… mais il se trouve que vous et les autres célibataires du coin vous êtes transformés en superhéros et en super criminels ! Renouez avec de vieux amis, rencontrez-en de nouveaux et déterminez l’origine de cette folie cosmique qui s’est emparée des rues. D’où vient-elle ? Comment tout ça est arrivé ? Et pourquoi tout le monde est aussi canon ?