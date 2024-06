L’éditeur Capcom a dévoilé aujourd’hui que deux des épisodes préférés de la saga de survival horror culte Resident Evil continueront de répandre l’effroi sur les derniers appareils Apple. Le plus effrayant de la série, Resident Evil™ 7 biohazard, arrivera sur l’App Store le 2 juillet 2024, pour l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et tous les iPad et Mac dotés d’une puce M1 ou ultérieure. Le remake de Resident Evil™ 2, maintes fois salué par la critique et le public est également en cours de développement pour iPhone, iPad et Mac.

Grâce au RE ENGINE, moteur propriétaire de Capcom, ces deux jeux offrent des expériences de qualité console fonctionnant en mode natif sur tous les appareils basés sur l’Apple Silicon. Ces titres utilisent la technologie MetalFX Upscaling d’Apple pour offrir des visuels impressionnants et des performances remarquables sur iPhone, iPad et Mac.

Les joueurs pourront essayer le début de chaque jeu à leur sortie respective à travers un téléchargement gratuit avant d’accéder à l’expérience complète par un achat unique. Les titres sont effectivement proposés en achat universel avec progression croisée entre iPhone, iPad et Mac. Grâce à ces fonctionnalités, les joueurs peuvent profiter de ces survival horror sur les trois appareils et continuer là où ils avaient arrêté leurs parties, qu’ils soient chez eux ou en déplacement.

Les versions iPhone et iPad de Resident Evil 7 biohazard incluront des contrôles améliorés avec une nouvelle fonction de tir automatique. Cette fonction permet aux joueurs de tirer automatiquement avec leurs armes après avoir visé un ennemi pendant un certain temps. Les contrôleurs Bluetooth compatibles sont également pris en charge pour l’iPhone, l’iPad et le Mac, offrant une expérience similaire à celle des consoles de salon.

Resident Evil 7 biohazard sera disponible en précommande dès aujourd’hui. Le jeu principal et le DLC « Pas un Héros », dans lequel Chris Redfield a pour mission de clore l’affaire de la terrible famille Baker, seront réunis dans un pack unique. Les joueurs peuvent également plonger plus profondément dans l’histoire d’Ethan Winters grâce à la mise à niveau de l’édition Gold, qui étend le jeu avec une variété de DLC optionnels, incluant « la Fin de Zoé », « Vidéos Interdites » Vol. 1 et Vol. 2, le pack « 5 pièces », le Pack de Survie et le mode de difficulté Madhouse.

Les derniers épisodes sortis de la série à succès de Capcom, Resident Evil™ 4 et Resident Evil™ Village, sont également disponibles sur les modèles iPhone 15 Pro ainsi que sur les iPad et Mac équipés de puces de série M.

À PROPOS DE RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD

Resident Evil 7 biohazard donne une nouvelle orientation à la série Resident Evil, en s’appuyant sur ses racines tout en ouvrant la porte à une nouvelle expérience terrifiante. Avec un changement radical de perspective vers une vue subjective (1ère personne) et un rendu visuel photoréaliste possible grâce au RE ENGINE, moteur propriétaire de Capcom, Resident Evil 7 biohazard élève l’horreur et l’immersion à un niveau inédit pour la saga. L’histoire introduit aux joueurs Ethan Winters, un homme dont la recherche de son épouse disparue porte les pas vers une ferme sinistre du sud des Etats-Unis où il devra lutter pour survie.

À PROPOS DE RESIDENT EVIL 2

Basé sur le chef-d’œuvre original (1998) qui a redéfini le genre, Resident Evil 2 (2019) revient sous la forme d’une expérience narrative plus profonde, entièrement réimaginée. Utilisant le RE ENGINE de Capcom, cette réinvention de Resident Evil 2 offre une nouvelle vision de la saga, sublimée par un rendu visuel d’un réalisme à couper le souffle, un son immersif particulièrement oppressant, une placée caméra au-dessus de l’épaule des héros et des contrôles modernisés. L’aventure suit le policier débutant Leon S. Kennedy et l’étudiante Claire Redfield qui se rendent à Raccoon City et se retrouvent piégés dans un cauchemar peuplé de zombies bien décidés à leur faire rejoindre le club.