Nintendo vient de commencer la distribution de la dernière mise à jour de la Switch, et la version 18.1.0 est en cours de déploiement partout dans le monde.

Il avait été annoncé précédemment que la console perdrait l’intégration X (ex-twitter). Avec la mise à jour d’aujourd’hui, le réseau social a été supprimé. Cela affecte l’Album, Smash World sur l’application Switch Online, et Splatoon 2 sont affectés. En outre, Nintendo a également supprimé la possibilité de lier des comptes de médias sociaux dans les « Suggestions d’amis ». Par ailleurs, la mise à jour ne serait pas complète sans des améliorations de la stabilité. Nintendo indique que ces améliorations sont également incluses.

Mise à jour Switch version 18.1.0 notes de correctif:

Les mises à jour suivantes ont été effectuées pour l’arrêt de l’intégration de X (anciennement Twitter) : L’option » Poster sur Twitter » lors du partage depuis l’Album dans le menu d’accueil de la Nintendo Switch a été supprimée. La possibilité de poster des captures d’écran de Super Smash Bros. Ultimate depuis l’Album dans le menu d’accueil de la Nintendo Switch vers Smash World dans l’application pour smartphone Nintendo Switch Online a été supprimée. L’option permettant de lier X (anciennement Twitter) à partir de « Paramètres » > « Paramètres utilisateur » > « Publier sur les médias sociaux » a été supprimée.

L’option permettant de lier les comptes de médias sociaux à partir de « Ma page » > « Suggestions d’amis » a été supprimée.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Si vous souhaitez télécharger immédiatement la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du système, accéder à l’onglet « Système » et sélectionner l’option « Mise à jour du système ». Le téléchargement ne devrait pas être long, étant donné l’absence de changements et de fonctionnalités majeurs. Notez que pour la plupart des utilisateurs, la version 18.1.0 se téléchargera automatiquement et vous recevrez éventuellement un message vous invitant à l’installer.