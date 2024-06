Un jeu de rôle aux confins d’un système en crise. Vous êtes un androïde défectueux en fuite, on vous traque et vous n’avez aucun souvenir de votre passé. Trouvez un vaisseau et rassemblez un équipage pour traverser la ceinture Starward. Parviendrez vous à bâtir un refuge dans les étoiles ?



L’éditeur Fellow Traveller et le développeur Jump Over the Age ont officialisé aujourd’hui la sortie de Citizen Sleeper 2 : Starward Vector sur Nintendo Switch. Le jeu devrait arriver au début de l’année prochaine. Citizen Sleeper 2 : Starward Vector est la suite du célèbre jeu de 2022. Cette fois-ci, les joueurs se retrouvent dans Starward Belt, « un ensemble d’habitats délabrés et richement réalisés dans une ceinture d’astéroïdes pleine de secrets, d’histoires et de personnages qui tentent de joindre les deux bouts ».

Cela fait plus d’un an que Citizen Sleeper est sorti et les réactions ont été incroyables, tant au niveau de ce qu’ont pu nous raconter les joueurs que des prix que nous avons remportés. En annonçant aujourd’hui la suite du jeu, Guillaume, Amos et moi-même sommes sur le point de nous embarquer dans un autre voyage. Citizen Sleeper 2: Starward Vector vous emmènera vers d’autres cieux dans la peau d’un nouveau dormeur défectueux qui doit refaire sa vie dans les étoiles. Cette fois, vous disposerez d’un vaisseau (en piteux état) et d’un équipage que vous devrez tous deux diriger dans un système en crise. Dans ce nouveau jeu, je puiserai une fois encore dans la liberté et la souplesse des JdR papier, le côté aléatoire des dés et le facteur stress/progression des cadrans qui se remplissent lentement, avec en plus des nouveautés en matière d’idées, de personnages et de gameplay.

Vous êtes un dormeur, un androïde appartenant à une puissante firme, qui se cache dans la ceinture Starward aux confins du système d’Helion. Après une tentative désespérée pour fuir une vie de servitude en modifiant le code qui gère votre système, vous êtes en fuite avec un corps défectueux alors que votre tête est mise à prix et que vous n’avez aucun souvenir de votre passé.

Trouvez-vous un vaisseau par tous les moyens. Entretenez-le, améliorez-le et il pourra peut-être vous emmener loin de tout. Cela dit, vous n’y arriverez pas seul : il vous faudra un équipage et, si la ceinture regorge de gens en quête de travail, c’est aussi un véritable panier de crabes. Parviendrez-vous à maintenir la cohésion à bord de votre vaisseau en pleine crise ? Réussirez-vous à bâtir un refuge au beau milieu des étoiles ?

Le système d’Helion est en pleine crise : deux firmes majeures se livrent une véritable vendetta qui touche tout et tout le monde, jusqu’à la ceinture Starward. Des groupes de réfugiés, des épaves de vaisseaux de guerre et d’étranges technologies s’échouent régulièrement aux abords de la ceinture. Parcourez cet environnement changeant, acceptez des contrats, faites-vous payer et réussissez à survivre un cycle de plus.

Citizen Sleeper utilise des systèmes s’inspirant des JdR papier pour créer une expérience de jeu unique dirigée par le joueur. À chaque cycle, vous lancez plusieurs dés qui vous servent à effectuer des actions. Plus la valeur d’un dé est élevée, meilleures sont vos chances de réussite.

Ce système primé et salué par la critique est de retour dans Citizen Sleeper 2: Starward Vector avec de toutes nouvelles fonctionnalités offrant davantage de profondeur, de complexité et de défis.